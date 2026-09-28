Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Αξιότιμε κ. Αρχηγέ,

Ως εκλεγμένοι Δήμαρχοι της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, απευθυνόμαστε σε εσάς, για να σας μεταφέρουμε την κραυγή αγωνίας των τοπικών μας κοινωνιών. Αναγνωρίζουμε τις προσπάθειές σας για μια σύγχρονη Αστυνομία, όμως η σκληρή πραγματικότητα αδικεί κατάφορα το έργο σας, διότι η Διεύθυνση Αστυνομίας Λασιθίου λειτουργεί σήμερα με 83 κενές οργανικές θέσεις (δομικό έλλειμμα 25%), το οποίο στην καθημερινή πράξη αγγίζει το 40% σε μάχιμο προσωπικό.

Μπορεί το Λασίθι να παραμένει μια περιοχή χαμηλής εγκληματικότητας, όμως τα προβλήματα στην αντιμετώπιση της καθημερινότητας είναι πλέον ανυπέρβλητα. Η έλλειψη εμφανούς αστυνόμευσης στις γειτονιές, στην ύπαιθρο και στο οδικό δίκτυο ακυρώνει το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών. Το φιλότιμο των λίγων υπηρετούντων, δεν επαρκεί για να καλύψει ένα πλέγμα σύνθετων και πιεστικών απαιτήσεων:

Κατακόρυφη Αύξηση Μεταναστευτικών Ροών:

Από τους 880 ανθρώπους που υποδεχτήκαμε το 2025, έχουμε εκτιναχθεί στους περίπου 2.700 μέχρι σήμερα, δοκιμάζοντας τις αντοχές των αστυνομικών υπηρεσιών. Η καθημερινή απασχόληση αστυνομικών σε φυλάξεις και συνεχείς μεταγωγές, απογυμνώνει πλήρως τη μάχιμη αστυνόμευση των πόλεων.

Τουρισμός Υψηλών Απαιτήσεων Ασφαλείας:

Η παγκόσμια εμβέλεια των προορισμών μας προσελκύει εκατομμύρια επισκέπτες, μεταξύ των οποίων και μεγάλος αριθμός τουριστών από το Ισραήλ, οι οποίοι απαιτούν βάσει διεθνών πρωτοκόλλων, αυξημένο επίπεδο ασφάλειας και διαρκή αστυνομική παρουσία.

Αγροτική Παραγωγή και Εφοδιαστική Αλυσίδα:

Με χιλιάδες αλλοδαπούς εργάτες γης να απασχολούνται στις δυναμικές θερμοκηπιακές καλλιέργειες, οι ανάγκες ελέγχων και πρόληψης είναι τεράστιες. Παράλληλα, εκατοντάδες βαρέα οχήματα διασχίζουν καθημερινά ένα πεπαλαιωμένο οδικό δίκτυο μεταφέροντας κηπευτικά και εμπορικά αγαθά σε όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη, καθιστώντας την Τροχαία αναγκαία, για την αποτροπή δυστυχημάτων.

Το «Ανοιχτό Μέτωπο» του Β.Ο.Α. Κρήτης και η Γεωγραφική Ιδιαιτερότητα:

Οι εργασίες στο τμήμα Νεάπολη–Άγιος Νικόλαος απαιτούν 24ωρη ρύθμιση. Την ίδια ώρα, η ύπαρξη τεσσάρων απομακρυσμένων αστικών κέντρων, καθιστά αδύνατη την αλληλοκάλυψη των Υπηρεσιών, όταν ένα περιπολικό χρειάζεται πάνω από μία ώρα για ένα συμβάν.

Αεροδρόμιο Σητείας και αυξημένες ανάγκες αστυνόμευσης

Το Αεροδρόμιο Σητείας αποτελεί κρίσιμη πύλη εισόδου και εξόδου για την Ανατολική Κρήτη και σημαντικό παράγοντα για την τουριστική και οικονομική δραστηριότητα της περιοχής. Η λειτουργία και η περαιτέρω ανάπτυξή του, ιδιαίτερα κατά τους μήνες της τουριστικής περιόδου, δημιουργούν αυξημένες ανάγκες σε επίπεδο αστυνόμευσης, ελέγχων, διαχείρισης επιβατικής κίνησης και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών.

Κύριε Υπουργέ,

Κύριε Αρχηγέ,

Η πρόσφατη απόφαση για τη διάθεση μόλις τριών (3) θέσεων, κατά τις έκτακτες μεταθέσεις, κρίνεται ως εξαιρετικά δυσανάλογη προς τις πραγματικές και επείγουσες ανάγκες της περιοχής μας, υποβαθμίζοντας την κρισιμότητα της κατάστασης. Αν σε αυτό το μηδαμινό νούμερο, συνυπολογιστούν οι επερχόμενες συνταξιοδοτήσεις Αστυνομικών μέχρι το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους, η Διεύθυνση Αστυνομίας Λασιθίου οδηγείται μαθηματικά σε πλήρη κατάρρευση.

Καθώς δεν υφίσταται πλέον κανένας άλλος θεσμικός τρόπος να καλυφθούν αυτά τα δραματικά κενά, αιτούμαστε την άμεση ενεργοποίηση του μηχανισμού των αποσπάσεων προσωπικού, με πλήρη κάλυψη εξόδων από το Δημόσιο, ως τη μόνη άμεση και εφαρμόσιμη λύση.

Δώστε στο Λασίθι την ένστολη παρουσία που δικαιούται, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι δεν αποτελεί τον «στατιστικό εξαιρετέο» της Κρήτης.

Αναμένουμε τον ορισμό μιας κατεπείγουσας συνάντησης.

Με ιδιαίτερη τιμή, εκτίμηση και προσμονή λύσεων,

Οι Υπογράφοντες Δήμαρχοι Π.Ε. Λασιθίου:

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας Φραγκούλης Εμμανουήλ

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μενεγάκης Εμμανουήλ

Ο Δήμαρχος Σητείας Ζερβάκης Γεώργιος

Ο Δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου Αθανασάκης Γεώργιος