Από τη Νεάπολη ξεκίνησαν απόψε οι δράσεις που θα υλοποιηθούν αυτή την εβδομάδα στο πλαίσιο της Ημέρας Τουρισμού.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει: Κρητική Παραδοσιακή Μουσική με τους καλλιτέχνες Σταύρο Πρινιωτάκη, Μιχάλη Στεφανάκη και Αντώνη Στεφανάκη, παραδοσιακούς Χορούς από τη Σχολή Χορού «Το σπίτι της Τέχνης» της Ανδριανής Γαλανού, παρασκευή και προσφορά παραδοσιακών εδεσμάτων από το ΚΑΠΗ Νεάπολης και του Πολιτιστικού Συλλόγου «Νέοι Νεάπολης».

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Νεάπολης κ. Δημήτρης Γαλανάκης στις δηλώσεις του στην ΑΝΑΤΟΛΗ και την Ηλιάνα Ατσαλάκη, ανέφερε ότι πλαισιώνουν την βραδιά Σύλλογοι, το ΚΑΠΗ αλλά και διάφοροι ιδιώτες με παραδοσιακά προϊόντα δημιουργώντας τις προδιαγραφές για μια απολαυστική βραδιά.

Ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού κ. Αντώνης Μαυρής δήλωσε υπέρ της αποκέντρωσης. “Θα πρέπει σε όλα τα χωριά του Δήμου Αγίου Νικολάου να γίνονται παρόμοιες εκδηλώσεις” ενώ παράλληλα υπογράμμισε ότι η Νεάπολη έχει πολλά μνημεία και μοναστήρια για επισκέψιμο τουρισμό, τα οποία μάλιστα θέλουν να προωθούν και τουριστικά.