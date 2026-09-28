Με νίκη ξεκίνησε το πρωτάθλημα της Γ΄ εθνικής ο ΑΟΑΝ κερδίζοντας με 2-0 τον ΑΟ Τυμπακίου.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές του αγώνα.



