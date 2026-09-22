Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού, ο Δήμος Αγίου Νικολάου διοργάνωσε παραδοσιακή καντάδα στους δρόμους της πόλης, με τη συμμετοχή των ντόπιων μουσικών σχημάτων του Ζαχαρία Επιτροπάκη, του Μανώλη Κοκολάκη και του Λυκείου των Ελληνίδων Αγίου Νικολάου.

Η καντάδα ξεκίνησε στις 7 η ώρα το απόγευμα της Τρίτης, από τη Μαρίνα και κατέληξε στη Λίμνη.

Στόχος είναι κάτοικοι και επισκέπτες να γνωρίσουν την κρητική μουσική παράδοση και τα έθιμα του τόπου μας.



Στην διάρκεια της διαδρομής η συνοδεία σταμάτησε για κεράσματα στην Πλατεία, στην Κιτροπλατεία και στη Λίμνη, ενώ κάποιοι έσυραν και το χορό.

Οι επισκέπτες μας αποθανάτιζαν τις ωραίες εικόνες που έβλεπαν.

Συνόδευσαν ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού κ. Αντώνης Μαυρής και η πρόεδρος του Λυκείου Ελληνίδων κ. Παρούλα Κουτσάκη.

ΛΈΩΝ. Κ.