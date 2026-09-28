Με νέα Επίκαιρη Ερώτηση προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η Βουλευτής Λασιθίου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Κατερίνα Σπυριδάκη επαναφέρει στη Βουλή το ζήτημα της δραματικής υποστελέχωσης του Λιμεναρχείου Ιεράπετρας, μετά τις συνεχόμενες αφίξεις μεταναστών στη νότια Κρήτη και τις διαδοχικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στις οποίες καλούνται να ανταποκριθούν τα ίδια, περιορισμένα στελέχη.

Η νέα παρέμβαση έρχεται σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 258/20.11.2025 Επίκαιρης Ερώτησης και σειράς κοινοβουλευτικών παρεμβάσεων της Βουλευτή, μέσα από τις οποίες έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι η Ιεράπετρα και συνολικά η νότια Κρήτη δεν βρίσκονται πλέον αντιμέτωπες με μία πρόσκαιρη πίεση, αλλά με μία νέα και μόνιμη επιχειρησιακή πραγματικότητα.

Στην Επίκαιρη Ερώτηση η Κατερίνα Σπυριδάκη αντιπαραβάλλει τις προηγούμενες κυβερνητικές διαβεβαιώσεις με τα στοιχεία που έχουν καταγραφεί στην περιοχή.

Όπως επισημαίνει, τα ίδια τα στοιχεία που είχε γνωστοποιήσει το Υπουργείο κατέγραφαν 2.167 αφίξεις στη διαδρομή Λιβύη–Κρήτη το πρώτο τρίμηνο του 2026, έναντι 2.168 το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

«Μας μιλήσατε για αποκλιμάκωση των μεταναστευτικών ροών. Στην Ιεράπετρα, όμως, αποκλιμάκωση δεν βλέπουμε.», αναφέρει χαρακτηριστικά στο κείμενο της Επίκαιρης Ερώτησης η Βουλευτής Λασιθίου.

Και ο Σεπτέμβριος ήρθε να διαψεύσει στην πράξη την εικόνα της «αποκλιμάκωσης». Μέσα στον μήνα έχουν ήδη καταγραφεί περισσότερες από 350 αφίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας, με συνεχόμενα περιστατικά και διαδοχικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Η πίεση δεν αφορά πλέον ένα μεμονωμένο συμβάν, αλλά μία επαναλαμβανόμενη πραγματικότητα που δοκιμάζει τις αντοχές του Λιμενικού Σώματος.

Για τη Βουλευτή, τα περιστατικά αυτά επιβεβαιώνουν ότι η Ιεράπετρα δεν μπορεί πλέον να αντιμετωπίζεται από τον κρατικό σχεδιασμό σαν να διαχειρίζεται ένα έκτακτο ή περιστασιακό φαινόμενο.

36 οργανικές θέσεις – μόλις 17 στελέχη

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η αντίφαση, όπως υπογραμμίζει η Κατερίνα Σπυριδάκη, στο ζήτημα της στελέχωσης.

Το Υπουργείο είχε απαντήσει στις προηγούμενες παρεμβάσεις με αναφορές σε «ικανό αριθμό μεταθέσεων», «ικανό αριθμό αποφοιτησάντων Λιμενοφυλάκων» και έκτακτες μηνιαίες μετακινήσεις. Ωστόσο, σύμφωνα με την Επίκαιρη Ερώτηση, δεν είχε προσδιοριστεί πόσα από αυτά τα στελέχη κατευθύνθηκαν συγκεκριμένα στην Ιεράπετρα. Και οι αριθμοί είναι πλέον αποκαλυπτικοί:

«36 οργανικές θέσεις. Πραγματική δύναμη μόλις 17 στελέχη». Γι’ αυτό και είχε ήδη ζητηθεί σε προηγούμενες παρεμβάσεις της Βουλευτή η άμεση ενίσχυση του Λιμεναρχείου με τουλάχιστον πέντε επιπλέον μόνιμα στελέχη.

«Πίσω, όμως, από τους αριθμούς βρίσκεται η καθημερινότητα των στελεχών του Λιμενικού», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Βουλευτής Λασιθίου του ΠΑΣΟΚ.

Με την ίδια υποστελέχωση καλούνται να πραγματοποιούν διαδοχικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, να διεκπεραιώνουν προανακρίσεις, να αναλαμβάνουν φύλαξη και μεταγωγές και, ταυτόχρονα, να συνεχίζουν να καλύπτουν το σύνολο των πάγιων αρμοδιοτήτων του Λιμεναρχείου.

Και όλα αυτά σε μία περιοχή με αυξημένες και πλέον επαναλαμβανόμενες επιχειρησιακές απαιτήσεις.

Η Κατερίνα Σπυριδάκη συμπυκνώνει το πρόβλημα σε μία φράση: «Οι διαβεβαιώσεις δεν στελεχώνουν βάρδιες. Και οι πάγιες πλέον ανάγκες δεν μπορούν να καλύπτονται με έκτακτες μετακινήσεις.»

Με τη νέα Επίκαιρη Ερώτηση, η Βουλευτής ζητά πλέον από τον Υπουργό να προσέλθει στη Βουλή και να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις με αριθμούς και ημερομηνίες.

Το πρώτο ερώτημα είναι σαφές: «Πότε ακριβώς θα ενισχυθεί το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας, με πόσα επιπλέον στελέχη και μέσω ποιας διαδικασίας – μόνιμων τοποθετήσεων, μεταθέσεων ή νέων προσλήψεων – και ποιο είναι το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ανάληψης υπηρεσίας;»

Παράλληλα, ζητά μία σαφή δέσμευση για το εάν το Υπουργείο προτίθεται να προχωρήσει στην πλήρη κάλυψη των οργανικών θέσεων του Λιμενικού Σώματος της Ιεράπετρας και, κυρίως, σε ποιο συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα.

«Η Ιεράπετρα δεν μπορεί κάθε φορά να περιμένει την επόμενη βάρκα για να θυμηθεί η Πολιτεία ότι υπάρχει πρόβλημα»

Σε δήλωσή της, η Κατερίνα Σπυριδάκη τονίζει:

«Εδώ και μήνες επανερχόμαστε. Με Επίκαιρες Ερωτήσεις, με Ερωτήσεις, με κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις, με συγκεκριμένα στοιχεία. Όχι γιατί θέλουμε να επαναλαμβάνουμε τα ίδια, αλλά γιατί στην Ιεράπετρα δυστυχώς επαναλαμβάνεται η ίδια πραγματικότητα.

Μας είπαν ότι οι ροές αποκλιμακώνονται. Εμείς αυτή την αποκλιμάκωση δεν τη βλέπουμε. Μας είπαν ότι το προσωπικό θα ενισχυθεί. Οι άνθρωποι του Λιμεναρχείου ακόμη περιμένουν. Μας μίλησαν για μεταθέσεις, νέους Λιμενοφύλακες και έκτακτες μετακινήσεις. Εμείς ρωτάμε κάτι πολύ πιο απλό: πόσοι πήγαν στην Ιεράπετρα;

Γιατί όταν έχεις 36 οργανικές θέσεις και πραγματική δύναμη 17 στελέχη, δεν υπάρχει περιθώριο για γενικόλογες απαντήσεις. Και όταν μέσα σε ένα μήνα οι αφίξεις ξεπερνάνε κατά πολύ τις 350, δεν μπορείς να συνεχίζεις να αντιμετωπίζεις το πρόβλημα σαν έκτακτη συνθήκη.

Οι λιμενικοί μας δεν είναι αριθμοί σε έναν πίνακα. Είναι οι άνθρωποι που βγαίνουν στη θάλασσα, διασώζουν ανθρώπινες ζωές και μετά επιστρέφουν για προανακρίσεις, φύλαξη, μεταγωγές και όλες τις υπόλοιπες υποχρεώσεις μιας ήδη υποστελεχωμένης Υπηρεσίας.

Η Ιεράπετρα δεν μπορεί κάθε φορά να περιμένει την επόμενη βάρκα για να θυμηθεί η Πολιτεία ότι υπάρχει πρόβλημα. Οι διαβεβαιώσεις δεν στελεχώνουν βάρδιες. Αυτή τη φορά ζητάμε συγκεκριμένη απάντηση: πόσοι, πότε και με ποια διαδικασία. Και ζητάμε μία καθαρή δέσμευση για πλήρη κάλυψη των οργανικών θέσεων.»