Στα πλαίσια του ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΡΗΤΗΣ «Γυναίκες. Πολιτιστική κληρονομιά. Δημιουργία» που διοργανώνεται από την Περιφέρεια Κρήτης υπό την αιγίδα της UNESCO και με την υποστήριξη του Δήμου Σητείας και της Αντιδημαρχείας Πολιτισμού, το μουσικόφιλο κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει τη Σητε

Με αφετηρία τα σονέτα του William Shakespeare και σε δημιουργικό διάλογο με τη γυναικεία ποιητική γραφή από τη Σαπφώ έως τη Μάτση Χατζηλαζάρου, η παράσταση «Sonetti d’Amore (Άσματα Αγάπης φωτίζει τη γυναικεία εμπειρία μέσα από την αγάπη, τη μνήμη, την επιθυμία και τη δημιουργία. Σονέτα των Shakespeare, Lorca και Neruda συναντούν μαδριγάλια, lied και άριες των Dowland, Caccini, Quilter, Bellini και Verdi, σε μια υψηλής αισθητικής μουσικοποιητική σύνθεση.

‘Ερωτας και θάνατος, προσδοκία και ματαίωση, επιθυμία και εγκατάλειψη, δίπολα ανθρώπινων συναισθημάτων από και προς το θηλυκό υποκείμενο, εικονογραφούνται μουσικοποιητικά. Ήχος, λόγος και σιωπή συνθέτουν μια εμπειρία συγκίνησης και αναστοχασμού, σε μια παράσταση για δύο λυρικές φωνές, πιάνο και θεατρικό αναλόγιο.