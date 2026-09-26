Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου συνελήφθη χθες 40χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για πορνογραφία ανηλίκων, προσβολή γενετησίας αξιοπρέπειας, απειλή και παραβάσεις Αρχής προστασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και νομοθεσίας περί όπλων στο Ηρακλειο.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αξιοποίηση στοιχείων , ανωτέρω ημεδαπός κατά το χρονικό διάστημα από 14.06.2026 έως και 25.09.2026 προέβαινε σε πράξεις παρακολούθησης, απειλής και προσβολής γενετησίας αξιοπρέπειας σε βάρος τριών τουλάχιστον ημεδαπών (18,20 και 25 ετών).

Χθες μεταμεσονύκτιες ώρες αστυνομικοί, της ανωτέρω Υπηρεσίας εντόπισαν τον ημεδαπός να προβαίνει σε γενετήσιες πράξεις σε εξωτερικό χώρο οικίας της 18χρονης ημεδαπής και τον ακινητοποίησαν.

Στον έλεγχο που του έγινε και σε νομότυπη έρευνα που ακολούθησε στην οικία του βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

Συσκευή κινητού τηλεφώνου

Μαχαίρι

Ψηφιακό μέσο αποθήκευσης αρχείων (usb)

Σταθερός ηλεκτρονικός υπολογιστής ο οποίος περιείχε ψηφιακά αρχεία παιδικής πορνογραφίας και οπτικό υλικό που περιείχε χωρίς συναίνεση βιντεοσκόπηση γυναικών.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.