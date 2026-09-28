Σαν Πρωτοβουλία Ιεράπετρας για την Παλαιστίνη θορυβηθήκαμε από την ανακοίνωση της πρόθεσης της δημοτικής αρχής Ιεράπετρας να παραχωρήσει το παλιό δημοτικό σχολείο του χωριού Βασιλική (δήμου Ιεράπετρας) σε ομάδα Ισραηλινών κατοίκων της περιοχής για την δημιουργία ιδιωτικού “διεθνούς” σχολείου. Απευθυνθήκαμε σε φορείς, συλλόγους, συλλογικότητες και ομάδες γνωστοποιώντας τους την κατάσταση. Η ανταπόκριση ήταν άμεση και πρόθυμα συνυπέγραψαν το παρακάτω κείμενο (λίστα στο τέλος του κειμένου).

Η διαδικασία συλλογής υπογραφών από φορείς, συλλόγους, συλλογικότητες και ομάδες βρίσκεται σε εξέλιξη, ο κατάλογος παραμένει ανοιχτός. Όσοι ενδιαφέρονται να συμπεριληφθούν μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας στο mail: [email protected]

Όσοι ενδιαφέρονται να υπογράψουν ατομικά μπορούν να το κάνουν στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://c.org/ZhFRdgN596

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΣΤΟ “ΔΙΕΘΝΕΣ” ΙΣΡΑΗΛΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Με πολύ μεγάλη έκπληξη πληροφορηθήκαμε από πρόσφατη συνέντευξη του αντιδημάρχου κ. Χατζάκη, ότι η δημοτική αρχή εξετάζει εδώ και δύο χρόνια, και μάλιστα αντιμετωπίζει θετικά, την παραχώρηση του δημόσιου σχολείου της Βασιλικής για τη δημιουργία ενός “διεθνούς” σχολείου από οικογένειες Ισραηλινών που έχουν εγκατασταθεί στην περιοχή μας και επενδυτών, προκειμένου τα παιδιά τους να ενταχθούν ευκολότερα στην ελληνική κοινωνία.

Η διαβεβαίωση του κ. Χατζάκη ότι το σχολείο δεν θα απευθύνεται μόνο σε παιδιά Ισραηλινών κάθε άλλο παρά μας καθησύχασε, καθώς είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα απευθύνεται σε κάποια από τα παιδιά των εθνικών ομάδων που ζουν και εργάζονται στην περιοχή μας χρόνια τώρα με δεδομένο ότι το “διεθνές” σχολείο που είναι υπό συζήτηση, λειτουργεί με ιδιωτικό καθεστώς και η επιλογή της εισαγωγής μαθητών

δεν είναι δεδομένη για όσους αιτούνται όπως σε ένα δημόσιο σχολείο αλλά καθορίζεται αποκλειστικά από την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του σχολείου, της διεύθυνσης του και προσώπων που καθορίζονται από τον επίσημο εσωτερικό του κανονισμό λειτουργίας.

Το νομοθετικό πλαίσιο της χώρας μας, δίνει σε όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως εθνικότητας ή θρησκεύματος, άρα και στα παιδιά των Ισραηλινών τη δυνατότητα εγγραφής σε δημόσιο σχολείο και η ένταξη τους στην σχολική κοινότητα ως σκαλοπάτι για την ένταξη τους στην τοπική κοινωνία που προφασίζονται ότι

αναζητούν μέσω της ίδρυσης του διεθνούς σχολείου, αντί αυτού προτιμούν ένα σχολείο με διαφορετικές επιλογές εισαγωγής και επιλεγμένους από την διοίκηση και το συμβούλιο του σχολείου εκπαιδευτικούς.

Ούτε η δεύτερη διαβεβαίωση του κ. αντιδημάρχου, ότι δηλαδή οι αυστηροί όροι αδειοδότησης και ελέγχου του υπουργείου παιδείας εγγυώνται πως το συγκεκριμένο σχολείο δεν θα χρησιμοποιηθεί για προπαγάνδιση της σιωνιστικής ιδεολογίας, μάς καθησύχασε –το ακριβώς αντίθετο– με δεδομένη τόσο την απόλυτη ταύτιση της ελληνικής κυβέρνησης με τις πολιτικές επιλογές του σιωνιστικού καθεστώτος, όσο και

την απόλυτη αποτυχία ελέγχου των ιδιωτικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης που το υπουργείο αδειοδότησει κατά παράβαση του άρθρου 16 του Συντάγματος.

Θέλουμε λοιπόν να επισημάνουμε στη δημοτική αρχή και τις δημοτικές παρατάξεις που είναι θετικά διακείμενες –και πρώτες για τα Ελληνικά δεδομένα– να εφαρμόσουν μια τέτοια απόφαση, τα παρακάτω:

α. Το κράτος του Ισραήλ, που δημιουργήθηκε με απόφαση του ΟΗΕ το 1948 στα παλαιστινιακά εδάφη, είναι ένα κράτος επιθετικό και δολοφονικό που από την πρώτη στιγμή της εγκαθίδρυσής του επιχειρεί να επεκταθεί σε βάρος όλων των γειτονικών του κρατών. Ιδιαίτερα ο παλαιστινιακός λαός υφίσταται, από τότε, ένα ανελέητο πόλεμο με σφαγές, εκτοπισμούς και την σταδιακή αρπαγή των εδαφών του. Η γενοκτονία και η εθνοκάθαρση που ξεκίνησαν από τότε με την υποστήριξη (οικονομική, στρατιωτική, πολιτική) των δυτικών ιμπεριαλιστικών δυνάμεων και κυρίως των ΗΠΑ, έχουν πάρει ασύλληπτες διαστάσεις από το 2023.

Σήμερα, και εν μέσω εκεχειρίας, η καταδικασμένη ηγεσία του κράτους του Ισραήλ όχι μόνο συνεχίζει τον αφανισμό των Παλαιστινίων σε Γάζα και Δυτική Όχθη αλλά έχει ξεκινήσει μια νέα γενοκτονία στο Λίβανο. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έχει εκδώσει εντάλματα σύλληψης κατά των Νετανιάχου και Γκάλαντ, ως εγκληματιών πολέμου, και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας για τη χρήση του λιμού ως μέθοδο πολέμου.

Επίσης η Επιτροπή Έρευνας του ΟΗΕ, η Διεθνής Αμνηστία, η Human Rights Watch, η Ισραηλινή Β’ Tselem και η Διεθνής Ένωση Μελετητών Γενοκτονιών, έχουν καταλήξει ότι διαπράττεται γενοκτονία.

β. Ακόμα και τα δυτικά καθεστώτα που ενστερνίστηκαν τη σιωνιστική προπαγάνδα, που επιχείρησαν να δικαιολογήσουν τη σιωνιστική βαρβαρότητα ως “αυτοάμυνα” και αντιμετώπισαν το τεράστιο παγκόσμιο κίνημα αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη με άγρια καταστολή, απαγορεύσεις και διώξεις αγωνιστών, καταδικάστηκαν από τους λαούς τους και σήμερα το ένα μετά το άλλο αναγκάζονται να αναθεωρήσουν. Μιλούν πλέον ξεκάθαρα για γενοκτονία και εθνοκάθαρση και παίρνουν αποστάσεις από τη σιωνιστική κυβέρνηση. Όλοι, εκτός από τις κυβερνήσεις και τα αστικά κόμματα της Ελλάδας και της Κύπρου. Αυτοί γράφουν μια από τις πιο μαύρες σελίδες στην ιστορία μας ανάγοντας το Ισραήλ σε στρατηγικό μας εταίρο, αγοράζοντας οπλικά συστήματα που ταΐζουν με δισεκατομμύρια τη σιωνιστική δολοφονική μηχανή και προσφέροντας ολόκληρες περιοχές, οικονομικούς και στρατιωτικούς τομείς της χώρας στο ισραηλινό κεφάλαιο.

γ. Κανένας από εμάς τους αλληλέγγυους στον παλαιστινιακό λαό δεν τρέφει αντισημιτικά αισθήματα. Η εβραϊκή θρησκεία είναι εξίσου σεβαστή με όλες τις άλλες. Όμως ο σιωνισμός είναι μια ναζιστική, μισαλλόδοξη ιδεολογία που δυστυχώς έχει δηλητηριάσει τον ισραηλινό λαό και τον έχει οδηγήσει να ανέχεται, να δικαιολογεί και να διαπράττει τα φρικτότερα εγκλήματα της εποχής μας σε βάρος των Παλαιστινίων και όχι μόνο. Τον ωθεί, επίσης, να θεωρεί τον εαυτό του ανώτερο όλων των άλλων, που δικαιωματικά μπορεί να κάνει ότι θέλει και να αρπάζει ότι επιθυμεί (οι συμπεριφορές των ισραηλινών τουριστών στη χώρα μας είναι ενδεικτικές).

Δεν αμφιβάλουμε ότι υπάρχουν Ισραηλινοί (λίγοι δυστυχώς) που δεν επικροτούν τις φρικαλεότητες της κυβέρνησης και των συμπολιτών τους ή που αντιδρούν σε αυτές. Ωστόσο, αυτοί έχουν τη σεμνότητα και την ευαισθησία να μην προκαλούν με ενέργειες σαν αυτή, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο. Επίσης, δεν είναι αυτοί που αγοράζουν ολόκληρα χωριά, οικοδομικά τετράγωνα ή περιοχές στη χώρα μας εκμεταλλευόμενοι

τις ευκαιρίες που τους προσφέρει αφειδώς η ελληνική κυβέρνηση. Και σίγουρα δεν είναι αυτοί που το σιωνιστικό καθεστώς στηρίζει με επενδυτές και συμβούλους.

δ. Ακόμα και αν η πρόταση δεν αφορούσε ένα κατά κύριο λόγο ισραηλινό σχολείο, αποτελεί τουλάχιστον ατόπημα να συζητάμε τη χρήση ενός δημόσιου σχολείου από ιδιώτες επενδυτές για παροχή ιδιωτικής εκπαίδευσης. Αν ο δήμος θέλει να χρησιμοποιήσει τα κλειστά σχολεία με εποικοδομητικό τρόπο, μπορεί θαυμάσια να οργανώσει δωρεάν μαθήματα για παιδιά των οποίων οι οικογένειες δυσκολεύονται οικονομικά ή για μετανάστες, μαθήματα ή δραστηριότητες μουσικής, ζωγραφικής, κεραμικής, κλπ. Μπορεί ακόμα να τα παραχωρήσει σε συλλόγους και συλλογικότητες που προτίθενται να προσφέρουν τέτοιο έργο δωρεάν. Άλλωστε, το σχολείο της Βασιλικής έχει ήδη παραχωρηθεί στον τοπικό πολιτιστικό σύλλογο και λειτουργεί ως μια κυψέλη δημιουργικότητας, με προοπτικές να φέρει ζωή στο χωριό μέσω των δράσεων του. Με μεγάλη ευκολία ένας πολιτιστικός σύλλογος μένει άστεγος μπροστά στην λαμπρή ευκαιρία της κερδοφορίας και του δυνατού χαρτιού στα Real Estate που στοχευμένα μεταπωλούν οικίες και καλλιεργήσιμη γη αποκλειστικά σε Ισραηλινούς.

Προσέξτε, λοιπόν, κύριοι της δημοτικής αρχής γιατί ανοίγετε ΠΡΩΤΟΙ ένα πολύ επικίνδυνο ζήτημα. Ο μανδύας του δήθεν “διεθνούς” σχολείου δεν πείθει κανένα για τα ιδεώδη που η συγκεκριμένη δομή θα προωθεί και μάλιστα μέσα σε ένα δημόσιο σχολείο που θα χρησιμοποιείται από ιδιώτες επιχειρηματίες, υπό την αιγίδα της τοπικής δημοτικής αρχής. Κανένα ανταποδοτικό όφελος (καταβολή ενοικίου) και κανένα έξυπνο πρόσχημα (όπως η δήθεν διδασκαλία του ελληνικού πολιτισμού) δεν δικαιολογεί την εξέταση και πολύ περισσότερο την υιοθέτηση αυτής της πρότασης.

Από την πλευρά μας υποσχόμαστε ότι θα είμαστε εκεί να αποτρέψουμε την λήψη μιας τέτοιας αδιανόητης απόφασης, όπως και ότι θα είμαστε εκεί για να αποτρέψουμε την πιθανή εφαρμογή της.

Πρωτοβουλία Ιεράπετρας για την Παλαιστίνη

Ανοιχτή Επιτροπή Αγώνα Ιεράπετρας

ΕΛΜΕ Ηρακλειου

ΕΛΜΕ Ρεθύμνου

ΕΛΜΕ Χανίων

Αντιφασιστικό Δίκτυο Παιδείας

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Πρωτοβουλία Σητείας για τη Γαζα

Κοινωνικός χώρος Αγίου Νικολάου “Πυρόβολος”

Ομάδα Αντιρατσιστικού Φεστιβάλ Αγίου Νικολάου

Πρωτοβουλία Αγροτών Σητείας

Αντιπολεμική Δράση Αθήνας

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Αντιφασιστική Κίνηση Καλαμάτας

Πρωτοβουλία Κρήτης Ενάντια στις Εξορύξεις Υδρογονανθράκων

Επιτροπή Αγώνα Σητείας κατά των Βιομηχανικών ΑΠΕ

“Μέδουσες” – Φεμινιστική Συλλογικότητα Λάρισας

Ομάδα “για την Άλλη Υγεία” Ηρακλείου

Θάλασσα Αλληλεγγύης

Οικολογική Παρέμβαση Ηρακλείου

Κοινότητα Αλληλεγγύης Ηρακλείου “Δημήτρης Κορνάρος”

Συνέλευση αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη Αγίου Νικολάου

Συνέλευση αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό Λαό Ηρακλείου

Συντονιστικό Χανίων για την Παλαιστίνη TargetSoudaBase

Συνεργατικό καφενείο “ο Χοχλιός” , Ηράκλειο

Συναυλιακός χώρος “Στοά 60”, Ηράκλειο

Ρα. Στα. Παν. Κ Ραδιοφωνικός Σταθμός Πανεπιστημίου Ηρακλείου

Κοινωνικός Χώρος Αλληλεγγύης και Αγώνα Καρδίτσας

Κατάληψη Ευαγγελισμού

Κατάληψη Apertus – Ελεύθερος Κοινωνικός Χώρος Αγρινίου

Utopia/ad , Κομοτηνή

Ρουβικωνας (Ηράκλειο)

Κινηματογραφική Ομάδα 218

Ανεξάρτητη Αγωνιστική Παρέμβαση Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου “Δ. Θεοτοκόπουλος”