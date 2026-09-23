Οι εργασίες συνεχίζονται πάντα με τους ίδιους εντατικούς ρυθμούς. Σε όλη τη διαδρομή, πάσης φύσεως οχήματα και μηχανήματα εργάζονται, ώστε να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί ένα ομολογουμένως δύσκολο κομμάτι του έργου, καθώς απαιτούσε μεγάλες και χρονοβόρες εκσκαφές και διανοίξεις.

Στη θέση της γέφυρας που κατεδαφίστηκε πριν από λίγες ημέρες έχει ήδη κατασκευαστεί ένας μεγάλο «κλειστό ορθογωνικό πέρασμα από οπλισμένο σκυρόδεμα», πάνω από τον οποίο διαμορφώνεται το νέο οδόστρωμα.

Σε αντίθεση δηλαδή με την παλιά γέφυρα, εδώ έχει κατασκευαστεί ουσιαστικά ένα πέρασμα (σήραγγα) κάτω από το επίχωμα του δρόμου, ώστε να συνεχίζεται η απορροή των νερών του Ξεροπόταμου.

ΛΕΩΝ.Κ.