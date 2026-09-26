Στο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου οδηγήθηκε νωρίτερα το Σάββατο 26-9-2026, ο 40χρονος άνδρας που συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, κατηγορούμενος, μεταξύ άλλων, για πορνογραφία ανηλίκων, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και απειλή. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για κακουργηματικές και πλημμεληματικές πράξεις μεταξύ των οποίων πορνογραφία ανηλίκων, βία κατά υπαλλήλων, προσβολή γενετήσια αξιοπρέπειας, σωματική βλάβη, διατάραξη οικιακής ειρήνης κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση , απειλή με την μορφή παρακολούθησης , παραβίαση του νόμου σχετικά με την επεξεργασία, χρήση ή κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων, όπως και παράνομη κατοχή όπλου. Ο 40χρονος ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2026.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 40χρονος φέρεται να προέβαινε, από τις 14 Ιουνίου έως και τις 25 Σεπτεμβρίου 2026, σε πράξεις παρακολούθησης, απειλής και προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος τουλάχιστον τριών γυναικών, ηλικίας 18, 20 και 25 ετών.