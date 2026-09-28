Μια ακόμη σοβαρή υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας αποκαλύφθηκε στο Ηράκλειο, με θύμα μια γυναίκα από τη Συρία.

Οι αστυνομικοί που χειρίστηκαν την υπόθεση προσπάθησαν να εντοπίσουν τον αλλοδαπό σύντροφό της, όμως μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί

Σύμφωνα με την καταγγελία της, ο σύντροφός της τη χτύπησε για ακόμη μία φορά με το καλώδιο της τηλεόρασης, επειδή αρνήθηκε να τον ακολουθήσει στην Τύλισο, όπου, όπως ανέφερε, θα έμεναν σε ένα παράπηγμα.

Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα patris.gr, η γυναίκα έφτασε στο αστυνομικό μέγαρο έχοντας μαζί της τα δύο ανήλικα παιδιά της, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, αλλά και την ανήλικη αδελφή της που φροντίζει, περιέγραψε στους αστυνομικούς τις δύσκολες στιγμές που, όπως ανέφερε, έχει βιώσει.

Όπως φέρεται να κατέθεσε, ο άνδρας την έχει χτυπήσει πολλές φορές στο παρελθόν, ενώ το τελευταίο περιστατικό συνοδεύτηκε, σύμφωνα με την ίδια, από απειλές ότι θα της αφαιρέσει τη ζωή αν δεν κάνει αυτό που της ζητά.

Την ώρα του τελευταίου επεισοδίου τα δύο παιδιά της βρίσκονταν στο σχολείο.

Ζήτησε βοήθεια, αλλά δεν βρήκε στήριξη

Η γυναίκα φέρεται να είχε προσπαθήσει να ζητήσει βοήθεια ακόμη και από μέλη της κοινότητας των συμπατριωτών της που ζουν στο Ηράκλειο, χωρίς όμως να καταφέρει να βρει λύση. Όπως ανέφερε η ίδια, η απάντηση που έλαβε ήταν ότι «δεν μπορούμε να επέμβουμε».

Οι αστυνομικοί που χειρίστηκαν την υπόθεση προσπάθησαν να εντοπίσουν τον αλλοδαπό σύντροφό της, όμως μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της τοπικής ιστοσελίδας ο συγκεκριμένος άνδρας δεν είναι ο πατέρας των παιδιών της.

Κατά την παραμονή της στο αστυνομικό μέγαρο, τα παιδιά παρέμειναν για ώρες στον χώρο, όπου οι αστυνομικοί φρόντισαν να τους προσφέρουν ασφάλεια και υποστήριξη μέχρι να βρεθεί λύση για τη διαμονή τους.

Η προσωρινή φιλοξενία εξασφαλίστηκε μέσω της Τηλεφωνικής Γραμμής SOS 15900, της πανελλαδικής υπηρεσίας 24ωρης λειτουργίας για γυναίκες που αντιμετωπίζουν περιστατικά βίας.

Τελικά, βρέθηκε δωμάτιο σε ξενοδοχείο της πόλης, ώστε η γυναίκα και τα ανήλικα μέλη της οικογένειάς της να μπορέσουν να απομακρυνθούν από το περιβάλλον στο οποίο, όπως κατήγγειλε, ζούσε υπό καθεστώς φόβου, όπως αναφέρει το In.gr