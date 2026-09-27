Εθελοντική Αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου Τουρλωτής από τις 9:30π.μ. έως τις 1:30μ.μ..
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Εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ
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