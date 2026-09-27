Εθελοντική Αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου Τουρλωτής από τις 9:30π.μ. έως τις 1:30μ.μ..

Απαραίτητα στοιχεία ΑΜΚΑ και ταυτότητα.

Πληροφορίες: 6977662591