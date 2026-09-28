“Θλίψη, οργή και αγανάκτηση είναι τα μόνα συναισθήματα που μπορεί να νιώσει ένας άνθρωπος για τις άθλιες και απαράδεκτες εικόνες που αντιμετωπίζουμε στην παραλιακή πλατεία της Ιεράπετρας. Οι απάνθρωπες συνθήκες φύλαξης/κράτησης δεκάδων ταλαιπωρημένων προσφύγων και μεταναστών στην Ιεράπετρα αποτελούν μια από τις πιο ντροπιαστικές στιγμές που έχουμε ζήσει.

Η τραγωδία των χιλιάδων πνιγμένων της Μεσογείου και εκατομμυρίων άλλων εκτοπισμένων από τις χώρες όπου μαίνονται οι ιμπεριαλιστικοί πόλεμοι είναι μια κατάσταση για την οποία ΝΑΤΟ, ΗΠΑ και ΕΕ πρέπει να λογοδοτήσουν. Ο πόλεμος στο Σουδάν, η πολεμική ανάφλεξη, η γενοκτονία των Παλαιστινίων στη Γάζα από το δολοφονικό κράτος του Ισραήλ έρχονται να προστεθούν στα εγκλήματα τους στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ, στη Συρία και στο Λίβανο. Στα μάτια της εγκύου η οποία περίμενε μια προσκοπική σκηνή για να προστατευτεί από τον αέρα και το κρύο στην Ιεράπετρα αντικατοπτρίζονται όλα αυτά τα εγκλήματα.

Η ελληνική κυβέρνηση με την ακροδεξιά της αντίληψη στον τρόπο διαχείρισης των μεγάλων προσφυγικών/μεταναστευτικών ροών παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εργαλειοποίηση του ανθρώπινου δράματος. Η ασφυκτική πίεση στις τοπικές κοινωνίες που αφήνονται αβοήθητες μπροστά στο πρόβλημα γίνεται το καύσιμο για να εξαπλωθούν οι ρατσιστικές αντιλήψεις και να εκκολάπτεται το αυγό του φασισμού. Φτάνουμε λοιπόν στο απαράδεκτο σημείο τοπικές αρχές -όπως εν προκειμένω ο Δήμος Ιεράπετρας – να επιλέγει να προσφέρει την βροχή και το τσιμέντο αντί μιας κουβέρτας και μιας στέγης προκειμένου να ασκήσει πίεση (!) στο Υπουργείο και να διώξει από πάνω του το…πρόβλημα.

Ως ΑΣΕ Λασιθίου καταγγέλλουμε την ωμή κυνικότητα των τοπικών αρχών που αντί να παραδειγματίζουν προς το καλύτερο τους δημότες, τους προσφέρουν δωρεάν μαθήματα σκληρότητας κλείνοντας το μάτι σε όλες τις ακροδεξιές φωνές, ενισχύοντας την μισαλλοδοξία και τις διακρίσεις. Απαιτούμε ανθρώπινες συνθήκες φιλοξενίας, παροχή όλων των στοιχειωδών για την περίθαλψη των προσφύγων/ μεταναστών. Δεν είμαστε αιθεροβάμονες. Γνωρίζουμε πως οι δήμοι δεν μπορούν και δεν θα λύσουν το μεταναστευτικό. Όμως όλοι οφείλουν να αντιληφθούν πως δεν θα σταματήσουν να έρχονται άνθρωποι από τα πολεμικά πεδία και για αυτό απαιτούμε την ίδρυση οργανωμένων κέντρων φιλοξενίας και ταχείς γραφειοκρατικές διαδικασίες προκειμένου οι άνθρωποι αυτοί με ταξιδιωτικά έγγραφα στα χέρια να μπορούν να πάνε στις χώρες όπου επιθυμούν και όχι να εγκλωβίζονται στην Ελλάδα δίχως να το θέλουν. Εκφράζουμε ταυτόχρονα την απόλυτη και κάθετα αντίθετη στάση απέναντι σε φωνές που υποκινούν τη βία, το μίσος, τις διακρίσεις εις βάρος ανθρώπων που αναζητούν μια καλύτερη τύχη και προσπαθούν να επιβιώσουν.

Καλούμε να γίνουν απολύτως σεβαστά τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ώστε άπαντες να σταθούν στο ύψος της στοιχειώδους ανθρωπιάς και να ενεργήσουν σύμφωνα με τις βασικές ανθρωπιστικές αξίες ώστε να μην υποπίπτουν στην αποκτήνωση του μίσους και της μισαλλοδοξίας.”

ΑΣΕ Λασιθίου,

Λασίθι, 27 Σεπτεμβρίου 2026