Απόψε στον Άγιο Νικόλαο πραγματοποιήθηκε μια ξεχωριστή γιορτή γεύσης και παράδοσης, με τα κρητικά μαγειρέματα να κλέβουν τις εντυπώσεις και να ενθουσιάζουν το κοινό. Οι παραδοσιακές συνταγές, τα αγνά τοπικά προϊόντα, τα αρώματα και οι αυθεντικές γεύσεις ανέδειξαν τον πλούτο της κρητικής γαστρονομίας και ταξίδεψαν το κοινό στην παράδοση του τόπου μας. Μικροί και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τις γεύσεις της κρητικής κουζίνας, να δοκιμάσουν ξεχωριστά εδέσματα και να απολαύσουν μια όμορφη εμπειρία.