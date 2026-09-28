«Νίκος Καζαντζάκης: κοιτάζοντας την Άβυσσο»

Τι σημαίνει να «κοιτάζεις την Άβυσσο»; Τι μπορεί να μας πει σήμερα ο Νίκος Καζαντζάκης για την ελευθερία, τον φόβο, την ευθύνη, τον αγώνα του ανθρώπου να υπερβεί τα όριά του; Και γιατί, τόσες δεκαετίες μετά τον θάνατό του, τα έργα και οι ιδέες του εξακολουθούν να προκαλούν νέες αναγνώσεις, ερωτήματα και συζητήσεις;

Με την εκδήλωση «Νίκος Καζαντζάκης: κοιτάζοντας την Άβυσσο – Η σκέψη του, η λογοτεχνία και οι σύγχρονες αναγνώσεις του», την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, στις 19:30, στο Πολύκεντρο Σητείας, ολοκληρώνεται το Λογοτεχνικό Διήμερο των Εκδόσεων Ραδάμανθυς.

Ο Καζαντζάκης υπήρξε συγγραφέας, ποιητής, στοχαστής και ακατάπαυστος ταξιδευτής. Το έργο του συνομιλεί με τις μεγάλες πνευματικές και κοινωνικές αναζητήσεις της εποχής του, αλλά ταυτόχρονα επιστρέφει επίμονα σε ερωτήματα που υπερβαίνουν την εποχή: τη σχέση του ανθρώπου με την ελευθερία και την αναγκαιότητα, την πίστη και την αμφιβολία, τη ζωή και τον θάνατο, τη δημιουργία, την ευθύνη και τον αγώνα. Από την «Ασκητική» και τα μεγάλα μυθιστορήματα έως τα ταξιδιωτικά, το θέατρο και την ποίησή του, ο Καζαντζάκης δεν προσφέρει εύκολες βεβαιότητες. Αντίθετα, το έργο του θέτει τον άνθρωπο απέναντι στις αντιφάσεις του και τον καλεί να αναμετρηθεί με τα όριά του.

Τέσσερις διαφορετικές ματιές στον Καζαντζάκη Στην ανοιχτή συζήτηση συμμετέχουν, με αλφαβητική σειρά:

Γιώργος Αγγελάκης, εκπρόσωπος της Διεθνούς Εταιρείας Φίλων Νίκου Καζαντζάκη στη Σητεία Μιχάλης Γιαννακάκης, σκηνοθέτης – ποιητής Χαράλαμπος Μαγουλάς, διδάσκων στη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας – συγγραφέας Χρήστος Τσαντής, συγγραφέας

Συντονίζει ο Κωνσταντίνος Σταυρουλάκης, μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού «Ραδάμανθυς» – οικονομολόγος.

Οι ομιλητές θα προσεγγίσουν τον Καζαντζάκη από διαφορετικές αφετηρίες, ανοίγοντας μια συζήτηση γύρω από τη φιλοσοφική του σκέψη, τη λογοτεχνική δημιουργία, τη σχέση του με την εποχή του και τη δυνατότητα σύγχρονων αναγνώσεων του έργου του. Γιατί το ενδιαφέρον δεν βρίσκεται μόνο στο τι έγραψε ο Καζαντζάκης, αλλά και στο τι συμβαίνει όταν τα κείμενά του συναντούν τον σημερινό αναγνώστη. Ποια από τα ερωτήματά του παραμένουν ανοιχτά; Πώς διαβάζεται σήμερα η έννοια του αγώνα και της υπέρβασης; Πώς συνομιλεί το έργο του με έναν κόσμο διαφορετικό από εκείνον στον οποίο γράφτηκε;

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Λογοτεχνικού Διημέρου στη Σητεία – «Δύο ημέρες για τη γραφή, τη μνήμη, τη δημιουργία και τον άνθρωπο», στις 3 και 4 Οκτωβρίου 2026, με αφορμή τη συμπλήρωση 10 χρόνων δημιουργικής παρουσίας των Εκδόσεων Ραδάμανθυς.

Είσοδος ελεύθερη

Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 19:30 στο Πολύκεντρο Σητείας.