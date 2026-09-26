Μετά τη έναρξη του κυπέλλου, σειρά παίρνει το σαββατοκύριακο το πρωτάθλημα 44ο πρωτάθλημα της Α’ κατηγορία της ΕΠΣ Λασιθίου, στο οποίο συμμετέχουν εννέα ομάδες και κατά συνέπεια θα υπάρχουν τέσσερις αναμετρήσεις κάθε αγωνιστική, με μια ομάδα να έχει ρεπό.

Όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ του Μανόλη Μαρκάκη στην έντυπη έκδοση της ΑΝΑΤΟΛΗΣ, στην πρεμιέρα και την 1η αγωνιστική, ξεχωρίσει η αναμέτρηση Αναγέννηση-Κόρφος Ελούντας το Σάββατο στις 17.00, ενώ την ίδια ώρα θα αναμετρηθούν Νίκη-Σητείας ΑΟΑΝ Β. Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί την Κυριακή στις 17.00, με τα παιχνίδια ΑΟ Κριτσάς-ΟΦΙ και ΑΣΙ-ΑΟ Βραχασίου. Ρεπό έχει ο Ίτανος που θα αντιμετώπιζε τον ΑΟΣΚ, παίρνοντας τους τρεις βαθμούς με νίκη 3-0α.α.

Σάββατο, 17.00

Αναγέννηση-Κόρφος Ελούντας

Το παιχνίδι που κεντρίζει το ενδιαφέρον, είναι αυτό ανάμεσα στην Αναγέννηση και τον Κόρφο Ελούντας το Σάββατο στις 17.00 στο στάδιο «Πέτρος Βουζουνεράκης». Πρόκειται για δύο ομάδες που συνηθίζουν να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο και με τις κινήσεις ενίσχυσης που πραγματοποίησαν το προηγούμενο διάστημα, δείχνουν πως βάζουν τον πήχη ψηλά. Πρόκειται για τη δεύτερη συνάντηση τους στη σεζόν, καθώς στα πλαίσια της προετοιμασίας τους έδωσαν μεταξύ τους φιλικό στο γήπεδο της Ελούντας, με τους γηπεδούχους να παίρνουν τη νίκη 2-0, όμως φιλικό με επίσημο παιχνίδι έχει μεγάλη διαφορά. Σίγουρα και οι δύο ομάδες θέλουν να ξεκινήσει νικηφόρα, καθώς θα μετρήσει στη συνέχεια της προσπάθειας τους και έτσι προμηνύεται ένας δυνατός αγώνας.

Νίκη Σητείας-ΑΟΑΝ Β΄

Το δικό του ενδιαφέρον παρουσιάζει το παιχνίδι στο στάδιο της Σητείας το Σάββατο στις 17.00, με τη Νίκη να υποδέχεται τον νεοφώτιστο ΑΟΑΝ Β. Σίγουρα οι γηπεδούχοι έχουν τον πρώτο λόγο, έχοντας δημιουργήσει ένα αξιόλογο σύνολο από έμπειρους παίκτες με σκοπό να φέρουν την ομάδα της Σητείας όσο ψηλότερα γίνεται και να διεκδικήσει την κορυφή, όμως από την άλλη το νεανικό σύνολο της ομάδας του Αγίου Νικολάου στην παρθενική του εμφάνιση στη μεγάλη κατηγορία, θα προσπαθήσει να είναι ανταγωνιστικό και να έχει μια καλή παρουσία, ξεκινώντας από νωρίς στα βαθειά.

Κυριακή, 17.00

ΑΟ Κριτσάς-ΟΦΙ

Καλός αγώνας αναμένεται να γίνει στο γήπεδο «Νικόλαος Πάγκαλος», με τον ΑΟ Κριτσάς να φιλοξενεί τον ΟΦΙ την Κυριακή στις 17.00. Οι δύο ομάδες συναντιόνται για δεύτερη φορά στη σεζόν και στο ίδιο γήπεδο, έχοντας προηγηθεί μεταξύ τους φιλικό στα πλαίσια της προετοιμασίας τους, με τους «ασπρόμαυρους» να επικρατούν τότε 2-1. Οι κριτσώτες ανανεωμένοι και ενισχυμένοι τη φετινή σεζόν θέλουν να αξιοποιήσουν τον παράγοντα έδρα και να πάρουν ένα αποτέλεσμα το οποίο θα έχει μεγάλη σημασία δεδομένου του αντιπάλους τους, με την ομάδα της Ιεράπετρας από την πλευρά της κοιτάζοντας πάντα ψηλά, να μην θέλει να «σκοντάψει» στην πρεμιέρα, γνωρίζοντας τις δυσκολίες της αποστολής της.

ΑΣΙ-ΑΟ Βραχασίου

Αναμέτρηση στην οποία η πλάστιγγα γέρνει ξεκάθαρα προς τη μια πλευρά και συγκεκριμένα σε αυτή των φιλοξενούμενων, είναι αυτή την Κυριακή στις 17.00 στο γήπεδο «Μισεδάκειο» με τον ΑΣΙ να υποδέχεται τον ΑΟ Βραχασίου. Για τις δύο ομάδες υπάρχει διαφορά δυναμικότητας και στόχων, με τους γηπεδούχους να αξιοποιούν τα παιδιά των ακαδημιών τους, δίνοντας τους ευκαιρίες και εμπειρίες στο πρωτάθλημα της Α’ κατηγορίας και από την άλλη οι «ασπρόμαυροι» πρωταγωνιστούν τις τελευταίες σεζόν στο Λασιθιώτικο ποδόσφαιρο με ξεκάθαρο στόχο την κορυφή. Ο ΑΣΙ θα προσπαθήσει να είναι ανταγωνιστικός και να έχει μια καλή εμφάνιση, με τους κυπελλούχους από την άλλη να θέλουν ένα άνετο «τρίποντο» για αρχή, πριν μπουν στις πιο δύσκολες αποστολές.

Ίτανος Παλ-ΑΟΣΚ 3-0 α.α.