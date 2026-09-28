Το Δίκτυο Μπλε Δήμων, το τριήμερο 2 – 4 Οκτωβρίου 2026, η Aegean Rebreath με ομάδα 25 εθελοντών με την κάλυψη της ΔΕΗ ΑΕ, σκοπεύει να βρίσκεται στη Σητεία, υλοποιώντας διευρυμένες εθελοντικές περιβαλλοντικές δράσεις.

Οι δράσεις περιλαμβάνουν υποβρύχιους καθαρισμούς, εκπαιδευτικά εργαστήρια, καθώς και ερευνητικές δραστηριότητες με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών.

Προβλεπόμενο Πρόγραμμα δράσεων:

Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026 → 10:00–18:00: Ανέλκυση διχτυών από υφάλους στην περιοχή των νήσων Διονυσάδων & Διαβούλευση με την τοπική κοινωνία και τους τοπικούς φορείς. → 09:00 – 13:00: Υλοποίηση εκπαιδευτικών εργαστηρίων στα σχολεία του νησιού

Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026 → 10:00–18:00: Υποβρύχιοι εθελοντικοί καθαρισμοί και εντοπισμός επιβαρυμένων ζωνών στην περιοχή της μαρίνας του λιμένα Σητείας. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν ερευνητικές δραστηριότητες με τη χρήση σχετικών τεχνολογιών.