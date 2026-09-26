Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στον Δήμο Ιεράπετρας για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού 2026, διοργανώνεται Γιορτή Τουρισμού στο Μύρτος, το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Χώρος: Πλατεία Κοινότητας. Ώρα έναρξης: 19.00