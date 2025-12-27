Η κλινική μας Αιματολογία – Ογκολογία Παιδιών και Εφήβων Κρήτης γέμισε χαμόγελα, δημιουργία και συγκίνηση, χάρη σε μία υπέροχη δράση !!

Μία καταπληκτική ομάδα από τον Άγιο Νικόλαο, το Family play and therapy, με την ψυχολόγο κ. Χαρά, μαμάδες και μικρά παιδιά, επισκέφτηκαν την κλινική για έναν πολύ ιδιαίτερο σκοπό: να δημιουργήσουν χριστουγεννιάτικες χειροτεχνίες για τα νοσηλευόμενα παιδιά και να τις παραδώσουν οι ίδιοι στους μικρούς παραλήπτες.

Οι μικροί επισκέπτες έβαλαν όλη την αγάπη, τη φαντασία και την παιδική τους αγνότητα στις δημιουργίες τους, χαρίζοντας στα παιδιά που νοσηλεύονται στιγμές τρυφερότητας, χαράς και ελπίδας.

Η συνάντηση ήταν μία εκπληκτική γιορτή αγάπης από παιδί προς παιδί, μια στιγμή που θύμισε σε όλους μας πόσο δυνατή μπορεί να είναι η προσφορά όταν ξεκινά από καθαρές παιδικές καρδιές.

Ευχαριστούμε θερμά την κ. Χαρά και όλη την ομάδα για αυτή τη συγκινητική πρωτοβουλία.

Με τέτοιες πράξεις, ο χώρος της κλινικής φωτίζεται λίγο παραπάνω με χρώματα, χαμόγελα και αληθινή ανθρωπιά!!!

Η ΠΑΡΕΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

