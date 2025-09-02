Ολοκληρώνοντας τις θερινές εκδηλώσεις μας και αισθανόμενοι μεγάλη ευγνωμοσύνη για όλους τους συντελεστές, ανταποδίδουμε απέναντι στη γενναιοδωρία όλων το μόνο που είμαστε σε θέση να διαθέσουμε, τις θερμές ευχαριστίες μας και τη βαθιά μας εκτίμηση!

Ευχαριστούμε:

1.Τους ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ των ποιημάτων στις τρεις ποιητικές συναντήσεις:

Α. Με το λόγο του Κ. Π. Καβάφη

ΑΝΝΑ- ΜΑΡΙΑ ΠΙΤΥΚΑΚΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΑΣΘΙΩΤΑΚΗ, ΑΝΤΩΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ, ΓΙΑΝΝΗ ΧΡΟΝΑΚΗ, ΓΙΑΝΝΗ ΤΣΙΧΛΗ, ΓΙΩΡΓΟ ΓΑΡΑΚΗ, ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΝΕΝΑΚΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΥΡΑΚΗ, ΖΩΗ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ ΦΟΥΣΚΗ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΑΛΑΝΑΚΗ, ΜΑΝΩΛΗ ΦΟΥΣΚΗ, ΜΑΝΩΛΗ ΧΩΡΑΦΑ, ΜΑΡΙΑ ΠΑΥΛΑΚΗ, ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΜΑΜΙΔΑΚΗ, ΜΑΡΙΟ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟ, ΜΑΡΙΤΙΝΑ ΜΕΡΤΖΕΛΟΥ, ΜΑΝΩΛΗ ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗ, ΞΕΝΙΑ ΔΡΑΓΑΤΑΚΗ, ΣΟΝΙΑ ΑΤΣΑΛΗ, ΤΖΕΝΗ ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗ

Β. 100 Χρόνια Μανώλης Αναγνωστάκης

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΑΣΘΙΩΤΑΚΗ, ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΠΙΤΥΚΑΚΗ, ΑΝΤΩΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ,

ΓΙΑΝΝΗ ΤΣΙΧΛΗ, ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ, ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΦΟΥΣΚΗ,

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΥΡΑΚΗ, ΙΩΑΝΝΑ ΦΟΥΣΚΗ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΑΛΑΝΑΚΗ, ΚΩΣΤΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ,

ΛΗΔΑ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗ, ΜΑΝΩΛΗ ΦΟΥΣΚΗ, ΜΑΡΙΑ ΓΟΥΛΙΔΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ ΠΑΥΛΑΚΗ, ΝΙΚΟ ΤΖΩΡΤΖΗ, ΞΕΝΙΑ ΔΡΑΓΑΤΑΚΗ, ΟΔΥΣΣΕΑ ΣΓΟΥΡΟ, ΤΖΕΝΗ ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗ

Γ. Γιάννης Ρίτσος, Οδοιπορώ για την παγκόσμια Ειρήνη

ΜΑΡΙΑ ΓΟΥΛΙΔΑΚΗ, ΝΙΚΟ ΤΖΩΡΤΖΗ, ΚΩΣΤΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 10 ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ 2ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ- ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΩΡΑΦΑΣ, ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΩΡΑΦΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΚΡΑΚΗ, ΖΩΗ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΟΣ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΟΦΙΑ ΑΓΓΕΛΑΚΗ, ΜΕΛΙΤΙΝΗ ΤΣΙΓΚΟΥ, ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΑΒΛΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΝΕΓΑΚΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ ΤΖΕΝΗ ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ

2.ΤΟΥΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥΣ

Α. Για τις ποιητικές συναντήσεις

Τον χαρισματικό ερμηνευτή ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ, στην κιθάρα και στο τραγούδι και στις τρεις βραδιές, που απέδωσε συνθέσεις μεγάλων δημιουργών, τον ΧΡΗΣΤΟ ΚΑΤΣΙΔΗ στο πιάνο, τη ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ στο τραγούδι.

Β. Για τη συναυλία, Πριν και μετά τον Μίκη

Τον σπουδαίο ΚΩΣΤΗ ΠΡΑΤΣΙΝΑΚΗ στο τραγούδι, και τους αισθαντικούς

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΑΡΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ- κιθάρα, τραγούδι

ΑΝΔΡΕΑ ΒΟΥΔΟΥΡΗ, πιάνο

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ, μπουζούκι

ΚΩΣΤΗ ΚΥΡΙΤΣΑΚΗ, λύρα- μαντολίνο

Γ. Για την εκδήλωση Τιμής και μνήμης Ρούσσου Α. Κούνδουρου

Τον ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΦΟΥΣΚΗ, κιθάρα- τραγούδι

Τη ΜΑΡΙΡΑΝΙΑ ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗ, τραγούδι

Δ. Για την εκδήλωση 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης, Μνήμη Και Φως

Τους VAMOS ORCHESTRA με ιδιαίτερη μνεία στους τραγουδιστές ΤΑΣΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ και ΕΦΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

3.Τον δημιουργό και μελετητή του Θεάτρου Σκιών κ. ΆΘΩ ΔΑΝΕΛΛΗ και τους συνεργάτες του για την εκδήλωση «Μια βραδιά στο Μουσείο», και για τις παράλληλες δράσεις του ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΛΑΤΕΙΑΣ, που πραγματοποιήθηκαν στο Μουσείο!

4.Τους ΟΜΙΛΗΤΕΣ στην εκδήλωση «Ρούσσος Α. Κούνδουρος, στον κήπο των ηρώων», ΑΝΝΑ ΜΑΜΜΟΥ και ΓΙΩΡΓΟ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ για τις πρωτότυπες παρουσιάσεις τους με θέμα «Γράμματα από το σκοτάδι» και «Λόγια πίσω από τα σίδερα: Μνήμη, Αντίσταση και Οικογένεια στην Κατοχή» αντίστοιχα.

5.Το Δήμο Αγίου Νικολάου και προσωπικά την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού κ. ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ για τη συνεργασία.

6.Την Αντιπεριφέρεια Λασιθίου και προσωπικά τον Αντιπεριφερειάρχη κ. ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ για τη στήριξη.

7.Το εκπληκτικό ΚΟΙΝΟ της περιοχής μας που στήριξε και πλημμύρισε την αυλή του Μουσείου μας σε όλες τις εκδηλώσεις γεμίζοντας πληρότητα τις ψυχές μας και ενισχύοντας τις προσπάθειές μας.

8.Το μέλος μας κ. ΜΙΧΑΛΗ ΠΡΙΝΙΩΤΑΚΗ για τη βιντεοσκόπηση των εκδηλώσεων.

9.Τα ΠΑΙΔΙΑ που συμμετείχαν στην εκδήλωση «μια βραδιά στο Μουσείο», τους συνοδούς γονείς και τους εθελοντές που διανυκτέρευσαν μαζί τους.

10.Τα ΠΑΙΔΙΑ που δίνουν το «παρών» κάθε Τετάρτη και Σάββατο ολόκληρου του καλοκαιριού σε δράσεις πολιτισμού και γνώσεων.

11.Τις Δ.Δ.Ε. Λασιθίου και Γ΄ Αθήνας για τη συνεργασία της 1ης ημέρας του Θερινού Σχολείου.

12.Τα ΜΜΕ της περιοχής μας για την παρουσίαση των εκδηλώσεων

13.Τον ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ και το εργαστήριο ΠΑΡΙΣ για την προσφορά εδεσμάτων.

14.Τους συνεργάτες, στον ήχο ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΓΚΑΛΟ και τις εκτυπώσεις ΝΙΚΟ ΜΙΧΑΚΗ.

Για το ΔΣ

Η Πρόεδρος

Μαρία Κωστάκη

Φιλόλογος