Οι μοχθηροί μάγοι Δρακουμέλ και Φρικουμέλ απαγάγουν τον Μπαμπα-στρουμφ, και είναι στο χέρι της Στρουμφίτας να ηγηθεί της στρουμφο-παρέας σε μία αποστολή διάσωσης στον πραγματικό κόσμο. Με τη βοήθεια νέων φίλων, τα Στρουμφάκια πρέπει να ανακαλύψουν τι ορίζει το πεπρωμένο τους για να σώσουν το σύμπαν.
Ώρα προβολής (18:00)
Πέμπτη 04/09
Παρασκευή 05/09
Σάββατο 06/09
Κυριακή 07/09
Διάρκεια: 1 ώρα & 29 λεπτά
Καταλληλότητα: Κατάλληλο για όλους (Μεταγλωττισμένο)
Γενική Είσοδος: 5€
Κλείστε online το εισιτήριό σας εδώ: https://www.ticketbox.gr/ekdilosi/smurfs-the-movie-driros-5/