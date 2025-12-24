Την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025 ο Δήμος Αγίου Νικολάου φιλοξενεί στο Δημοτικό Κήπο Νεάποληςτη διαδραστική παράσταση για παιδιά με την υπογραφή των αγαπημένων μουσουργών Χάρη και Πάνου Κατσιμίχα.

«Η αγέλαστη πολιτεία και οι καλικάντζαροι» σας καλεί να χορέψετε, να διασκεδάσετε και να πάρετε μέρος σαν μικροί ηθοποιοί στην παράσταση.

Ώρα έναρξης : 18:00

Μία φορά κι έναν καιρό… ήταν μια πολιτεία όμορφη, μα πάντα λυπημένη…

Οι Ρουμπαγιάτ έχουν το αντίδοτο για να μη γίνουν και οι δικές μας πολιτείες… αγέλαστες!

Μετά τις πετυχημένες παραστάσεις τους τα τρία τελευταία χρόνια και νοσταλγώντας πάλι τα παιδικά τους Χριστούγεννα, οι Ρουμπαγιάτ θυμούνται και παρουσιάζουν το πολυαγαπημένο παραμύθι των Χάρη &Πάνου Κατσιμίχα “Η Αγέλαστη Πολιτεία και οι Καλικάντζαροι”, μια μουσικοθεατρική παράσταση για μικρούςκαι μεγάλους, γελαστούς και μουτρωμένους, λογικούς και παράλογους.

Παρέα με τους καλικάντζαρους καιτον Ζαχαρία Σπανό στην αφήγηση, “μαγεύουνε τα ζωντανά κι οι γάιδαροιλαλούνε”, πριονίζουν το δέντρο που στηρίζειτον απάνω κόσμο και συνεχίζουν το γλέντι σε μια Πολιτεία πουδε θα είναι ποτέ ξανά ίδια.

Λίγα λόγια για τους Συντελεστές:

Ρουμπαγιάτ:

Οι Ρουμπαγιάτ είναι ένα μουσικό σχήμα από τη Θεσσαλονίκη. Δημιουργήθηκε το 2013 και από τότε έχει ενεργήπαρουσία τόσο εντός, όσο και εκτός πόλης, μετρώντας πολλές ζωντανές εμφανίσεις ανά την Ελλάδα. Βασισμένοιστην πολυφωνία, οι Ρουμπαγιάτ επιχειρούν μια σύγχρονη ερμηνευτική προσέγγιση σε τραγούδια του έντεχνου καιτου παραδοσιακού χώρου από πληθώρα περιοχών.

Ζαχαρίας Σπανός:

Ο Ζαχαρίας Σπανός φέρνει εκτός από τη σκηνική του παρουσία, την εμπειρία θεατρικών και κινηματογραφικώνπαραγωγών και κυρίως την επαγγελματική του ενασχόληση με την εκπαίδευση και την ψυχαγωγία παιδιών γιαπερισσότερα από 20 χρόνια.