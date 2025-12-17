Την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025 ο Ορειβατικός Σύλλογος Αγίου Νικολάου διοργανώνει κυκλική όμορφη εορταστική πεζοπορία στην περιοχή του Κρούστα. Θα ξεκινήσουμε από τη θέση Πευκαλίδια και θα ανέβουμε περπατώντας παράλληλα με την κορυφογραμμή, που αποτελεί το σύνορο ανάμεσα στις περιοχές Αγίου Νικολάου και Ιεράπετρας και προσφέρει φανταστική θέα και στις δυο πλευρές της Κρήτης. Στη συνέχεια θα ανέβουμε στην κορυφή Ξενογιώργης (1160 μ.), όπου σύμφωνα με την παράδοση είχαν κρησφύγετο οι αντάρτες και είναι ίσως η μοναδική κορυφή της περιοχής, που είναι δασωμένη ως απάνω με πεύκα και με βαλανιδιές. Κατόπιν θα κατηφορίσουμε προς την αφετηρία μας από άλλη πλευρά περνώντας από τη θέση Κορακιές. Διαδρομή πολύ …χριστουγεννιάτικη, σχεδόν αποκλειστικά μέσα στο δάσος, χωρίς μεγάλη υψομετρική διαφορά, αλλά και χωρίς μονοπάτι, κάτι που σημαίνει ότι χρειάζεται μπατόν και ορειβατικά παπούτσια και βέβαια χριστουγεννιάτικη διάθεση, για να πούμε και τα κάλαντα!!!



ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: την Κυριακή το πρωί στις 8.30 από τον Άγιο Νικόλαο (Κ.Καραμανλή 23, μπροστά από S/M ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ). Μετάβαση με ΙΧ: παρακαλείσθε να δώσετε στον οδηγό το ποσό των 5€. ΑΡΧΗΓΟΣ: Γιώργος Βαρδάκης, Γιάννης Πάγκαλος



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γιάννης Πάγκαλος (2841028173, ώρες καταστημάτων)

ΩΡΕΣ ΠΟΡΕΙΑΣ: 3,5 – 4 (χωρίς τις απαιτούμενες στάσεις)

ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ: 1

ΑΠΟΣΤΑΣΗ: περίπου 7 χιλιόμετρα

Περισσότερες πληροφορίες, φωτογραφίες και βίντεο από παλιότερη πεζοπορία της ομάδας, όροι συμμετοχής, εξοπλισμός στο blog του Συλλόγου https://orsian.blogspot.com/p/blog-page_27.html