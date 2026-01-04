Στην διάρκεια των πρόσφατων εκδηλώσεων στον Άγιο Νικόλαο είδαμε να προβάλλεται στην οθόνη ένα λογότυπο του Αγίου Νικολάου, με αναφορά της αρχαίας πόλης, ως «Λατώ προς Καμάρα».

Στην ανασκαφή που έχει γίνει μπροστά από το κτίριο του ΟΤΕ –και δε λέει να ολοκληρωθεί!- έχει βρεθεί επιγραφή, στην οποία αναφέρεται η πόλη Καμάρα. Επομένως η αρχαία ονομασία του Αγίου Νικολάου είναι σκέτο Καμάρα, χωρίς το «Λατώ προς». Ομοίως, η δωρική πόλη στο Γουλά της Κριτσάς είναι η Λατώ και όχι η Λατώ προς Ετέρα.

Σε μελέτη του αρχαιολόγου Κωστή Δαβάρα για το Ρωμαϊκό νεκροταφείο του Αγίου Νικολάου, που δημοσιεύθηκε το 1968 στο περιοδικό «Αρχαιολογική Εφημερίς» αναφέρεται: Η πυκνότητα των ταφών και σε πολλές περιπτώσεις ο πλούτος των κτερισμάτων μας επιτρέπουν να διαπιστώσουμε για μία φορά ακόμη την άνθηση της Καμάρας κατά τον 1ο αιώνα μ.Χ., που είχε αρχίσει ήδη κατά τούς ελληνιστικούς χρόνους. Τότε το επίνειο αυτό της Λατούς, αυτής της σημαντικής δωρικής πόλεως με τα εντυπωσιακά αρχαϊκά… υπερφαλάγγισε σε σημασία την παλαιά πόλη, που καταδικάστηκε ιστορικά και άρχισε βαθμιαία να εγκαταλείπεται από τους κατοίκους της σε όφελος του επινείου. Φαίνεται ότι και τότε παρουσιάστηκε το ίδιο φαινόμενο που επαναλαμβάνεται σε γενικές γραμμές σήμερα, όπου στην ίδια θέση ανθίζει ο Άγιος Νικόλαος, έως χθες ασήμαντη κώμη, σε βάρος των γειτονικών Κριτσάς και Νεαπόλεως. Τα αίτια του φαινομένου αυτού, της μετατόπισης του κέντρου βάρους στο επίνειο, ήταν βέβαια τελείως διαφορετικά στην αρχαιότητα και πρέπει να αποδοθούν στην άνθηση του θαλασσίου εμπορίου και αργότερα στην ασφάλεια των θαλασσών, όταν εφαρμόστηκε η Pax Romana και στην καταστολή των πειρατικών επιχειρήσεων, που επέτρεψε την άνετη ανάπτυξη των παραλίων οικισμών χωρίς κινδύνους και τους έδωσε πρωτεύουσα θέση.

ΥΓ: Είναι ανάγκη να αναζητήσουμε ένα νέο λογότυπο για το Δήμο μας. Το πιο πρόσφατο έχει πολλά μικρά σχέδια επάνω του, που δεν είναι εύκολα αντιληπτά στο μάτι. Το νέο πρέπει να είναι ιδιαίτερο και όποιος το βλέπει να αναγνωρίζει άμεσα και εύκολα τον τόπο στον οποίο αναφέρεται (brandname).

ΛΕΩΝ.Κ.