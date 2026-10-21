Σπουδαία νίκη με γκολ στις καθυστερήσεις (90’+1 και 90’+6) από τον Πανεράς και τον Παπαζήση πήρε ο ΑΟΑΝ στο εξ αναβολής παιχνίδι της 4ης αγωνιστική του 10ου ομίλου της Γ’ εθνικής και ανέβηκε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας.

Η ομάδα του Αγίου Νικολάου είχε μεγάλη ευκαιρία να προηγηθεί στο 37’ όταν ο Δαλαμήτρας κέρδισε πέναλτι και το εκτέλεσε ο ίδιος, όμως έστειλε αδύναμα προς την εστία και ο Ψαρράς μπλόκαρε.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά στο δεύτερο μέρος και άνοιξαν το σκορ στο 52’ με τον Ιορδανίδη με σουτ έξω από την περιοχή να στέλνει τη μπάλα στο δεξί δοκάρι και τα δίχτυα για το 1-0. ‘Εχοντας την ψυχολογία η ομάδα του Ρεθύμνου «άγγιξε» δύο φορές και δεύτερο τέρμα σε λίγα λεπτά, όμως οι προσπάθειες των Κωστάκης στο 53’ και Χιντζίδη στο 55’ σταμάτησαν στα δοκάρια.

Ο ΑΟΑΝ βρήκε στο επόμενο λεπτό (56’) την ισοφάριση και τον Μηλιώτη να εκμεταλλεύεται λάθος γύρισμα βγαίνοντας τετ α τετ και πλασάροντας για το 1-1.

Στη συνέχεια και οι δύο ομάδες έψαξαν και δεύτερο γκολ για να βρεθούν πιο κοντά στη νίκη, με αυτή του Αγίου Νικολάου στο 79’ να έχει δοκάρι, με τον Δαλαμήτρα. Τελικά αυτό ήρθε για τον ΑΟΑΝ στο 90’+1’ με σουτ του Πανεράς σε ολιγωρία της άμυνας της Επισκοπής σε στατική φάση κάνοντας το 1-2 και στο 90’+6′ σε αντεπίθεση ο Πανεράς έκανε και το 1-3, χαρίζοντας ένα μεγάλο «τρίποντο».

Επισκοπή (Τενγκαρίνια): Ψαρράς, Σμίλτος, Πολυχρόνης (C), Βακαλίδης (Σέχου 46’), Ψωρογιάννης, Ανδριώτης, Χιντζίδης(Καλυβάς 62’), Μαυρομάτης (Μυφτάρι 62’), Αθανασιάδης, Ιορδανίδης (Σπύρου 62’), Κωστάκης

ΑΟΑΝ (Σουργιάς): Μανουσάκης, Τρόκα, Μαξακούλη, Χριστογιάννης, Ζίλο, Τσιάμπας, Δαλαμήτρας (Παπαζήσης 80’), Φουκαράκης, Μηλιώτης (Ράτζα 81’), Μαρκάκης(C) (Πανέρας 72΄), Σκουλούδης

Κίτρινες κάρτες: Βακαλίδης 36’, Μηλιώτης 40’, Ψωρογιάννης 60’, Τσιαμπάς 62’, Μαξακούλη 83’

Διαιτητές της αναμέτρησης ήταν οι:

Πρώτος διαιτητής: Κλαμπατσέας (Ηρακλείου)

Βοηθοί: Τσαμπουράκης (Ηρακλείου), Βασιλάκης (Ηρακλείου)

Παρατηρητής: Χατζηδάκης (Χανίων)

Η βαθμολογία

1.Χανιά 12 (17-3)

2. ΑΟΑΝ 8 (7-3)

3. ΠΟΑ 8 (5-3)

4. Ρεθυμνιακός 7 (9-6)

5. Επισκοπή 7 (3-3)

6. Γιούχτας 6 (6-2)

7. Πανακρωτηριακός 5 (4-4)

8. Εργοτέλης 4 (7-7)

9. ΑΟ Τυμπακίου 4 (3-5)

10. Χερσόνησος 3 (3-13)

11. Πλατανιάς 1 (1-4)

12. ΑΕ Νεάπολης 0 (1-13)

Η επόμενη (5η) αγωνιστική

Κυριακή 25 Οκτωβρίου, 15.00

ΑΟΑΝ – Χερσόνησος

ΠΟΑ – Επισκοπή

Χανιά – Πλατανιάς

Εργοτέλης – Γιούχτας

Ρεθυμνιακός – Πανακρωτηριακός

ΑΕ Νεάπολης – ΑΟ Τυμπακίου