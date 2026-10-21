Η οικογένεια Ιωάννη και Ευσταθίας Ζερβού προσέφερε 200 ευρώ στους Φίλους, που θα διατεθούν για τις ανάγκες της Ογκολογικής Κλινικής και 50 ευρώ στη μνήμη της Κλειώς Μπετούρα για τον ίδιο σκοπό.

Επίσης ο Νικόλαος Βασιλάκης, συνταξιούχος της Εθνικής, προσέφερε 300 ευρώ που διατεθούν για την Χειρουργική Κλινική.

Πολύ σημαντικές οι προσφορές σας, για τις οποίες σας ευχαριστούμε, οι οποίες επενδύονται σε εξοπλισμό και μέσα, κατόπιν συνεργασίας με τις κλινικές και τη διοίκηση. Η Αλληλεγγύη και η Αγάπη σας στην κοινωνία μας, αποτυπώνεται πρακτικά και αποτελεσματικά με τις χορηγίες σας. Οι προσφορές σας εκτιμούνται ιδιαιτέρως από τους εργαζόμενους στο Νοσοκομείο.

Παρακαλούμε και όσους επιθυμούν να συμβάλλουν , να επικοινωνούν με τα μέλη του ΔΣ των Φίλων του Νοσοκομείου η να καταθέσουν στο λσμό μας στην Εθνική Τράπεζα.

Υπενθυμίζουμε τα μέλη: Κουνενάκης Δημήτρης 6977289164, Μετοχιανάκης Δημήτρης 6997179066, Κοζύρη-Περάκη Καίτη 6974430770, Βάρδας Γεώργιος 6977218476, Καρνιαδάκη Δέσπω 6977500420, Αρακαδάκης Γεώργιος 6932383884 Χατζηδάκης Νικολαος 6973793440

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Φίλων Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου