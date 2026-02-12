Σε πολύ καλό κλίμα πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας στα γραφεία της ΑΚΤΟΡ Α.Ε. με στελέχη της εταιρείας, του αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου κ. Ανδρουλάκη, του προϊστάμενου Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας κ. Ψαρουδάκη, του προέδρου και του διευθύνοντα συμβούλου του ΒΙΟΠΑ καθώς και του τεχνικού συμβούλου του ΒΙΟΠΑ κ. Γωνιωτάκη.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η συζήτηση της πρότασης που έχει υποβάλει η ΒΙΟ.ΠΑ. Α.Ε. στην Π.Ε. Λασιθίου για την οδική σύνδεση του ΒΙΟ.ΠΑ με το Β.Ο.Α.Κ.

Με γνώμονα τη βέλτιστη επιλογή συζητήθηκαν εναλλακτικά σενάρια ως προς το σημείο σύνδεσης με τον Β.Ο.Α.Κ., προκειμένου να εξασφαλισθεί η ταχύτερη και ευκολότερη πρόσβαση στο Πάρκο και η μέγιστη δυνατή αποσυμφόρηση του κόμβου της Κριτσάς.

Από τον κ. Ανδρουλάκη τονίστηκε η ανάγκη υλοποίησης του έργου παρουσιάζοντας συγχρόνως τα βήματα και τις ενέργειες που θα πρέπει να ακολουθηθούν για την μελετητική ωρίμανση του έργου.

Λόγω της πολυπλοκότητας του κόμβου που πρόκειται να κατασκευαστεί σε συνάρτηση με τον κόμβο της Ελούντας, δεν οριστικοποιήθηκε το σημείο σύνδεσης κάτι που θα συζητηθεί εκ νέου με το μελετητή της ΑΚΤΩΡ Α.Ε. κατά την επόμενη επίσκεψη του στο έργο.

Αξίζει να σημειωθεί η εποικοδομητική συζήτηση και η άριστη συνεργασία.

Κατόπιν ακολούθησε επίσκεψη και ξενάγηση του κ. Ανδρουλάκη και του κ. Ψαρουδάκη στο χώρο του ΒΙΟΠΑ όπου είδαν από κοντά το οικόπεδο που πρόκειται να αποκτήσει η Περιφέρεια Κρήτης, Π.Ε. Λασιθίου (ως μέτοχος της ΒΙΟ.ΠΑ Α.Ε. ) καθώς και το οικόπεδο που προτίθεται να αγοραστεί από την Περιφέρεια Κρήτης, Π.Ε. Λασιθίου , προκειμένου να στεγαστούν κάποιες εκ των υπηρεσιών αυτής.

Ο πρόεδρος της ΒΙΟ.ΠΑ. Α.Ε.

Βάρδας Ιωάννης