Στην Αμερική του 1869, 100 χρόνια δηλαδή πριν την προσελήνωση του Apollo 11, οι πολεμοχαρείς κλαίνε τη μοίρα τους γιατί ο πόλεμος έχει τελειώσει και έχουν πέσει όλοι τους σε απραξία. Αναπολούν το ένδοξο παρελθόν και νιώθουν άβολα με τα πένθιμα ρούχα που παλιώνουν αχρησιμοποίητα στις ντουλάπες και το μπαμπάκι που ξαναφυτρώνει στα χωράφια, όπως χαρακτηριστικά γράφει ο Βερν! Τότε ακριβώς έρχεται ο πρόεδρος του Τηλεβολικού Συλλόγου, ο σοφός Ίμπεϋ Μπαρμπικάν να δώσει τη λύση ανακοινώνοντας ένα σχέδιο για τη ρίψη μίας οβίδας από τη Γη στη Σελήνη, πράξη που θα αποτελέσει και την πρώτη ουσιαστική επικοινωνία τού ανθρώπου με τον δορυφόρο της Γης και θα δοξάσει και τις 36 Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στα πέρατα του πλανήτη. Ένας άσπονδος εχθρός του προέδρου αλλά και ένας παράξενος Γάλλος που θα απαιτήσει και τελικά θα πετύχει να μπει μέσα στην οβίδα για να πάει στη Σελήνη, είναι μόνο λίγα από τα στοιχεία που κάνουν τη συνέχεια συγκινητική και ταυτόχρονα σπαρταριστική.