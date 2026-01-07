Ώρα προβολής: 18:00
Ημέρες προβολών:
- Πέμπτη 08/01
- Παρασκευή 09/01
- Σάββατο 10/01
- Κυριακή 11/01
- Τρίτη 13/01
- Τετάρτη 14/01
Κατάλληλο για όλους
Κλείστε εύκολα online τα εισιτήρια σας εδώ: https://www.ticketbox.gr/…/the-spongebob-movie-search…/
