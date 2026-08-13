Στο πλαίσιο της διαρκούς ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης των πολιτών, η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Λασιθίου ενημερώνει κατά τις επόμενες μέρες οι καιρικές συνθήκες αναμένονται ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ επικίνδυνες.

Απευθύνεται ισχυρή σύσταση στους συμπολίτες μας:

– Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν οποιαδήποτε υπαίθρια δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

– Να αποφύγουν τη χρήση συσκευών έψησης στερεών, υγρών και αερίων καυσίμων στην ύπαιθρο.

– Να λαμβάνονται σωρευτικά τα προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας σε περιπτώσεις που η χρήση των ανωτέρω συσκευών επιτρέπεται κατ’ εφαρμογή της Πυροσβεστικής Διάταξης υπ’ αριθμ. 9/2024 (Β΄2387/22.04.2024) με θέμα «Καθορισμός μέτρων και μέσων για την πρόληψη και αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών σε δάση, δασικές, χορτολιβαδικές και αγροτικές εκτάσεις, πάρκα και άλση πόλεων και οικιστικών περιοχών, περιοχές με ειδικό καθεστώς προστασίας, λοιπούς χώρους που βρίσκονται πλησίον των εκτάσεων αυτών καθώς και σε οικοπεδικούς χώρους»

– Να αποφύγουν την καύση ειδών πυροτεχνίας.

Επιπλέον, οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι, Οργανισμοί, Σωματεία και ιδιώτες διοργανωτές να λαμβάνουν υπ’ όψιν τους ότι για τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις η ανωτέρω Πυροσβεστική Διάταξη έχει εφαρμογή σε δάση, χορτολιβαδικές- αγροτικές εκτάσεις, εκτάσεις περιαστικού πρασίνου, σε Εθνικά Πάρκα, εθνικούς δρυμούς, σε πάρκα και άλση πόλεων και σε υπαίθριους χώρους που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των τριακοσίων (300) μέτρων από τα όρια των παραπάνω περιοχών.

Γνωστοποιείται ότι, θα πραγματοποιούνται εκτεταμένοι έλεγχοι – περιπολίες προς αποφυγή της έναρξης και εξάπλωσης πυρκαγιών, αλλά και προς διαπίστωση της τήρησης των προβλεπόμενων στη ανωτέρω Πυροσβεστική Διάταξη και η μη τήρηση αυτών επισύρει υψηλά διοικητικά πρόστιμα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην νέα Πυροσβεστική Διάταξη υπ’ αριθ. 19/2024 (Τεύχος B’ 2550/30.04.2024) με θέμα: «Καθορισμός του τρόπου, του τύπου και της διαδικασίας επιβολής και είσπραξης του διοικητικού προστίμου, της διαδικασίας ένστασης επί αυτού, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 167 του ν. 4662/2020 (Α΄ 27), περί των παραβάσεων των κανονιστικών διατάξεων πυροπροστασίας αρμοδιότητας του Πυροσβεστικού Σώματος».

Τονίζεται ότι, προβλέπονται βαρύτατες ποινικές κυρώσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ποινικό κώδικα.

Αν δείτε καπνό, φλόγες ή οτιδήποτε μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά:

Τηλεφωνήστε ΑΜΕΣΩΣ στο 199 ή στο 112 και δώστε σαφείς πληροφορίες για:

– την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρίσκεστε

– το ακριβές σημείο και την κατεύθυνση της πυρκαγιάς

– την ένταση του ανέμου στην περιοχή και

– το είδος της βλάστησης που καίγεται

Απομακρυνθείτε αμέσως από την περιοχή και ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών

Διευκολύνετε την πρόσβαση των Πυροσβεστικών δυνάμεων.

Ο κίνδυνος πυρκαγιάς παραμένει πολύ υψηλός! Η προστασία της ανθρώπινης ζωής και του φυσικού μας πλούτου είναι υπόθεση όλων μας!!!

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ