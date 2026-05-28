Δύο παράξενοι θαλάσσιοι φίλοι ξεκινούν ένα φαινομενικά αδύνατο ταξίδι για να σώσουν τον τόπο τους.

Ο κύριος Ιχθύς, ένας ευέξαπτος ερημίτης, και η Πιπ, ένας υπερκινητικός θαλάσσιος δράκος, ετοιμάζονται να ξεκινήσουν μια τρομακτική υποβρύχια αποστολή για να σώσουν την πόλη τους: θα αναζητήσουν ένα μυθικό ψάρι που είναι ικανό να πραγματοποιήσει αυτή την μεγάλη ευχή τους. Πρόκειται για ένα ταξίδι σε αχαρτογράφητα νερά, καθώς οι ήρωές μας έρχονται αντιμέτωποι με τους μεγαλύτερους φόβους τους. Στην πορεία, θα συναντήσουν μεγάλο ανταγωνισμό από τον Μπέντζι ο οποίος βρίσκεται στην ίδια αποστολή για να σώσει τη δική του κοινότητα. Έτσι ξεκινά ένας αγώνας ενάντια στον χρόνο, καθώς αυτοί οι αξιολάτρευτοι περιθωριακοί θα επιστρατεύσουν όλη τη δύναμη και τη σοφία που έχουν αποκτήσει στα ταξίδια τους, για να προσπαθήσουν να σώσουν τα μέρη που σημαίνουν τα πάντα για αυτούς. Μια φαινομενικά αδύνατη αποστολή στο μεγάλο άγνωστο, μία περιπέτεια που είναι γεμάτη από εκνευριστικά εμπόδια, απροσδόκητους κινδύνους, εκθαμβωτικά θαύματα, ακαταμάχητους χαρακτήρες και συναρπαστική δράση.

Κατάλληλο για όλους