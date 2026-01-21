Ώρα προβολής: 21:00

Ημέρες προβολών:

Πέμπτη 22/01

Παρασκευή 23/01

Σάββατο 24/01

Κυριακή 25/01

Τέσσερις γυναίκες, από διαφορετικούς κόσμους, ξανασυναντιούνται μετά από χρόνια σιωπής για να εκπληρώσουν την υπόσχεση που έδωσαν στην παιδική τους ηλικία: να πάρουν εκδίκηση από τον Γεράσιμο Μαντά, τον νεαρό διευθυντή που τις κακοποιούσε στο ορφανοτροφείο όπου μεγάλωσαν. Ωστόσο, τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως τα είχαν σχεδιάσει. Αντί για ένα καλά οργανωμένο σχέδιο εκδίκησης, η κατάσταση ξεφεύγει από τον έλεγχό τους, με τις γυναίκες να μπλέκονται σε κωμικοτραγικές καταστάσεις, γεμάτες αποτυχημένες προσπάθειες και απρόβλεπτα γεγονότα. Με μια σκοτεινή, αλλά ταυτόχρονα κωμική ματιά, η ταινία αγγίζει βαθιά ανθρώπινα τραύματα, ενώ η εκδίκηση των ηρωίδων γίνεται το επίκεντρο μιας μαύρης κωμωδίας.

Κατάλληλο για άνω των 15 ετών

Κλείστε εύκολα online τα εισιτήρια σας εδώ: https://www.ticketbox.gr/…/ti-psychi-tha-paradoseis…/