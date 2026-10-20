Το Παγκρήτιο Φεστιβάλ Ψυχικής Υγείας επισκέπτεται το Νομό Λασιθίου την Τρίτη 20 και την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου με ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων για παιδιά και ενήλικες. Το Φεστιβάλ διοργανώνεται από την 7η ΥΠΕ σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης και τη στήριξη του Δήμου Αγίου Νικολάου και του Δήμου Ιεράπετρας.

Ο Υποδιοικητής της 7ης ΥΠΕ κ. Χρήστος Κλεοβούλου αλλά και η Κλινική Ψυχολόγος στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας Αγ. Νικολάου και μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ Ψυχικής Υγείας κ. Κατερίνα Γιόμελου μίλησαν στην ΑΝΑΤΟΛΗ για το Φεστιβάλ.

Ο κ. Κλεοβούλου δήλωσε στην ΑΝΑΤΟΛΗ ότι πρέπει να ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες απέναντι στα προβλήματα Ψυχικής Υγείας. Ανέφερε ότι υπάρχουν υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας στη διάθεση των πολιτών υπογραμμίζοντας ότι κεντρικός στόχος του Φεστιβάλ είναι να ενημερώσουμε για τις διαθέσιμες υπηρεσίες και να ευαισθητοποιήσουμε τους πολίτες. Ανά Νομό δείχνουμε ποιες είναι οι διαθέσιμες υπηρεσίες από την πρωτοβάθμια φροντίδα, την δευτεροβάθμια, το κομμάτι της πρόληψης, αλλά και τις κινητές μονάδες. Μέσα από το Φεστιβάλ και από τις δράσεις που το πλαισιώνουν επιδιώκουμε να αλληλεπιδράσουμε με τους πολίτες, να σπάσουν τα ταμπού και να κυρίως να ενημερώσουν».

Όπως περιέγραψε, υπάρχουν αρκετές υπηρεσίες ψυχικής υγείας που ακόμη ο κόσμος δεν γνωρίζει την ύπαρξή τους.

Το στίγμα γύρω από τα προβλήματα ψυχικής υγείας υπήρχε ανέκαθεν. Μάλιστα σχολίασε ότι ασθενείς από άλλους Νομούς προτιμούν να νοσηλεύονται σε δομές άλλου Νομού για να μην στιγματίζονται.

Σε επίπεδο νησιού οι ανάγκες στο αντικείμενο της ψυχικής υγείας είναι πολυάριθμες. «Για παράδειγμα η Ψυχιατρική κλινική του Ηρακλείου στο ΠΑΓΝΗ σημειώνει κατά περιόδους πληρότητες 120%. Οι ψυχιατρικοί ασθενείς σε πολλές περιπτώσεις θα χρειαστεί να παραμείνουν πάνω από 2-3 εβδομάδες για να παρακολουθούνται και σιγά- σιγά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο. Η σημερινή πραγματικότητα και ο σύγχρονος τρόπος ζωής έχει ως αποτέλεσμα να εμφανίζονται περισσότερα άτομα που αντιμετωπίζουν κάποια ψυχική νόσο. Οι ανάγκες παρουσιάζουν αυξητική τάση», σημείωσε.

Για το εάν οι δημόσιες δομές ψυχικής υγείας που έχουμε σε επίπεδο Κρήτης επαρκούν είπε ότι υπάρχει ένα πλάνο ώστε να αναπτύξουν παραπάνω τις δομές βλέποντας τις αυξημένες ανάγκες και ότι ένα σημαντικό ζήτημα που ταλανίζει όλες τις υγειονομικές μονάδες είναι η στελέχωσή τους και η στέγαση. Θα γίνει επέκταση της ψυχιατρικής κλινικής του ΠΑΓΝΗ, αναπτύσσεται και η Ψυχιατρική Κλινική Χανίων και πιο συγκεκριμένα μια καινούρια πτέρυγα ολόκληρη από ένα κληροδότημα. Προσπάθειες γίνονται βέβαια, αλλά το πρόβλημα είναι η στελέχωση.

Η 7ΥΠΕ, επεσήμανε, προσπαθεί να αναπτύξει την πρωτοβάθμια φροντίδα και την πρόληψη. Αναπτύσσουν τις κινητές μονάδες, ανανεώνουν τις συμβάσεις στην μονάδα που προσφέρει ψυχοπαιδαγωγικές υπηρεσίες, πηγαίνει στα κέντρα υγείας, όπου υπάρχει συνεργασία, στελεχώνουν το Κέντρο Ψυχικής Υγείας, το ΚΕΨΥΠΕ και προσπαθούν είτε με συμβάσεις είτε με νέες προκηρύξεις να στελεχώσουν τις Μονάδες και να αναπτύξουν καλύτερα τις υπηρεσίες που προσφέρουν.

«Μέσα από το Παγκρήτιο Φεστιβάλ Ψυχικής Υγείας θέλουμε να στείλουμε το μήνυμα ότι δεν πρέπει να στιγματίζεται κανένας άνθρωπος, ότι κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός και πως οποιαδήποτε ανάγκη και αν υπάρχει στο κομμάτι της ψυχικής υγείας είμαστε έτοιμοι να την υποστηρίξουμε», τόνισε.

Ανέδειξε τη σημασία της γνωριμίας με τις δομές ψυχικής υγείας αναφέροντας πως όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να κλείσουν ραντεβού είτε μέσω του Μy Health είτε μέσω του eΡαντεβού του ΗΔΙΚΑ είτε μέσω τηλεφώνου.

Προσκάλεσε όλο τον κόσμο να παρευρεθεί και να συμμετέχει στις πολυάριθμες δράσεις, που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του Φεστιβάλ.

Να ακουστούν οι προσωπικές εμπειρίες

Η κ. Γιόμελου υπογράμμισε ότι φέτος το μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας -που εορτάζεται στις 10 Οκτωβρίου- εστίασε στην ανάγκη να ακουστούν οι βιωμένες προσωπικές εμπειρίες των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας. Οι ιστορίες των ανθρώπων αυτών αποτελούν μια πολύτιμη και μοναδική γνώση, που οφείλουμε να την αξιοποιήσουμε, αφού δεν παύουν οι ίδιοι οι άνθρωποι να είναι οι εμπειρογνώμονες της ζωής τους. Θεωρεί ότι πρέπει να τους ακούσουμε και μάλιστα με έναν τρόπο διαφορετικό που θα βασίζεται στην αποδοχή, τον σεβασμό και το ενδιαφέρον.

«Να ακούσουμε όσα έχουν ζήσει, όσα τους δυσκολεύουν και όσα τους βοηθούν και να συνεργαστούμε μαζί τους. Τότε μόνο είναι δυνατές οι αλλαγές και βελτιώσεις τόσο στις παρεχόμενες υπηρεσίες όσο και στον σχεδιασμό των πολιτικών για την ψυχική υγεία. Είναι σημαντικό να δώσουμε φωνή σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι για διάφορους λόγους μπορεί να αντιμετωπίζουν ψυχικές προκλήσεις. Η φροντίδα ψυχικής υγείας μας αφορά όλους. Αυτό είναι ένα σημαντικό μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε μέσα από τις διάφορες δράσεις του φεστιβάλ» τόνισε.

Οι δράσεις

Την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί η κεντρική εκδήλωση στη λίμνη Αγ. Νικολάου, η οποία θα ξεκινήσει στις 17:00 και θα ολοκληρωθεί στις 21:00. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα λάβουν χώρα πολλές παράλληλες βιωματικές δράσεις και καλλιτεχνικού χαρακτήρα. Θα γίνει περιπατητική διαδρομή από το Αμμούδι έως τη λίμνη του Αγ. Νικολάου που έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού για θέματα ψυχικής υγείας.

Θα ακολουθήσουν βιωματικές δράσεις που θα σχετίζονται με την αναγνώριση των συναισθημάτων, την αξία της φιλίας και της αγάπης. Μεταξύ άλλων, η κ. Γιομέλου περιέγραψε:

«Θα κατασκευάσουμε το παγκάκι της φιλίας, θα παίξουμε παιχνίδια που στοχεύουν στην αναγνώριση και την έκφραση συναισθημάτων. Στη συνέχεια, θα φτιάξουμε το Δέντρο της ζωής. Πρόκειται για ένα καλλιτεχνικό βιωματικό εργαστήρι που βασίζεται σε μια ψυχοθεραπευτική άσκηση, η οποία έχει προσαρμοστεί και τροποποιηθεί για τις ανάγκες του Φεστιβάλ. Οι συμμετέχοντες, θα έχουμε την ευκαιρία να μοιραστούμε ιστορίες που μας ενδυναμώνουν και να δημιουργήσουμε όλοι μαζί τους καρπούς στο Δέντρο της ζωής.

Οι καρποί θα συμβολίζουν τα συναισθηματικά δώρα, που έχουμε οι άνθρωποι στην πορεία της ζωής μας όπως η αποδοχή, η αγάπη, η ασφάλεια κλπ. καθώς και πολύτιμα μαθήματα ζωής που έχουμε λάβει και τα οποία θα θέλαμε να τα επικοινωνήσουμε και να μεταδώσουμε και στους υπόλοιπους ανθρώπους γύρω μας. Στο χώρο θα υπάρχει έκθεση έργων εξυπηρετουμένων και μουσικά και χορευτικά δρώμενα. Το Φεστιβάλ δίνει την ευκαιρία να συνδεθούμε, να συναντηθούμε και να μοιραστούμε τις εμπειρίες μας και τελικά να συνδιαμορφώσουμε ένα ασφαλές περιβάλλον όπου κάθε φωνή ακούγεται και έχει αξία».

Τις δράσεις υποστηρίζουν το Περιφερειακό Τμήμα Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Αγ. Νικολάου και συμμετέχουν εκπαιδευτικοί από τις Μονάδες Νομού Λασιθίου και τοπικοί φορείς. Συμμετέχουν επίσης όλες οι δομές του νομού Λασιθίου που ανήκουν στο Περιφερειακό Δίκτυο Ψυχικής Υγείας και οι εποπτευόμενοι φορείς ψυχικής υγείας αλλά και τοπικοί φορείς, σύλλογοι και εθελοντές.

Η κ. Γιόμελου τόνισε ότι το Φεστιβάλ επιδιώκει την ευαισθητοποίηση και την ανάδειξη της σημασίας της ψυχικής υγείας. Μπορούν να συμμετέχουν εκτός από παιδιά και ενήλικες: το Φεστιβάλ είναι ανοικτό για όλο το κοινό. Είναι πολύ σημαντική η συμβολή όλων των εθελοντών και χορηγών τους οποίους θα αναφέρουν σε δεύτερο χρόνο ώστε να μην παραλείψουν κανένα.

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ