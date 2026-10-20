Στις 14 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε στο Γυμνάσιο Νεάπολης βιωματική δράση με θέμα «Έφηβοι και Ψυχική Υγεία», με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας.

Μέσα από βιωματικές δραστηριότητες, η Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης (ΕΔΥ) του σχολείου μας έδωσε στους μαθητές και τις μαθήτριες την ευκαιρία να αναστοχαστούν τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν και σχετίζονται με τους άλλους. Παράλληλα, αναδείχθηκε η σημασία της αναγνώρισης και αποδοχής όλων των συναισθημάτων, καθώς η ψυχική υγεία δεν σημαίνει διαρκή ευφορία, αλλά την ικανότητα να κατανοούμε και να διαχειριζόμαστε τα συναισθήματά μας και να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες της ζωής.

Ευχαριστούμε θερμά για την υλοποίηση της δράσης την κα Δερμιτζόγλου Ιωάννα, ψυχολόγο, την κα Τεγονίκου Μαριάννα, κοινωνική λειτουργό (επιστημονικά μέλη της ΕΔΥ του σχολείου μας), καθώς και η κα Καλλιόπη Σηφαντωνάκη, θεολόγο του Γυμνασίου μας και ψυχολόγο.