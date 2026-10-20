Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2026 ενημερωτική ομιλία στο Κ.Α.Π.Η. Αγίου Νικολάου με θέμα «Η Διατροφή στην Τρίτη Ηλικία».

Η δράση διοργανώθηκε από το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας & Παιδείας του Δήμου Αγίου Νικολάου, σε συνεργασία με τη Διαιτολόγο – Διατροφολόγο κ. Χαρά Τυμπακιανάκη.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τα μέλη του Κ.Α.Π.Η. είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τη σημασία της ισορροπημένης και υγιεινής διατροφής στην τρίτη ηλικία, η οποία συμβάλλει καθοριστικά στη διασφάλιση ενός καλύτερου επιπέδου διαβίωσης και στην αποτελεσματική κάλυψη των αναγκών τους.

Η παρουσίαση της κ. Τυμπακιανάκη κέντρισε το ενδιαφέρον των παρευρισκόμενών οι οποίοι συμμετείχαν ενεργά εκφράζοντας απορίες και σκέψεις, με αποτέλεσμα να αναπτυχθεί ένας εξαιρετικά γόνιμος διάλογος.

Στην εκδήλωση συμμετείχε ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Αγίου Νικολάου κ. Γεώργιος Ξένος.

Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες στη Διαιτολόγο – Διατροφολόγο κ. Χαρά Τυμπακιανάκη για την άμεση ανταπόκρισή της και την ουσιαστική συμβολή της στην ενημέρωση των μελών καθώς και σε όλους όσους συμμετείχαν και στήριξαν την εκδήλωση.