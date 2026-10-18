Η Άννα Τακάκη-Μαρκάκη, ο Δήμος Σητείας και η Στέγη Βιτσένζος Κορνάρος σάς προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου «Οι αλιγαβρέδες τ’ Αυγενιού».

Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου στις 18:30 στο Πολύκεντρο Δήμου Σητείας.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν: • Ζαχαρίας Κατσακός, D.E.A. Νεοελληνικής Φιλολογίας, συγγραφέας • Μιλτιάδης Παπαδάκης, φιλόλογος – συγγραφέας

Αποσπάσματα από το βιβλίο θα διαβάσουν: Άννα Ατζολιδάκη Κωστής Δανδουλάκης Βάσω Βερίγου Φανή Παφύτα Γιώργος Οικονομάκης

Λύρα – Τραγούδι: Ελένη Δρετάκη Λαγούτο: Γιάννης Ανωγειανάκης

Συντονίζει: Μαρία Ζωγραφάκη, εκπαιδευτικός, ΜΑ Νεοελληνικής Φιλολογίας.

Με την υποστήριξη: Δήμος Σητείας – Στέγη ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ

Το βιβλίο εκδόθηκε με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και θα διατίθεται δωρεάν.

Από το οπισθόφυλλο του βιβλίου: Η πορεία μιας οικογένειας στην Κρήτη πριν και μετά τον Ιταλογερμανικό πόλεμο. Τέσσερις γυναίκες, τέσσερις ιστορίες και πέντε άντρες. Η μάνα Αυγενιώ σε ρόλο μητριαρχικό επωμίζεται βάρη και άγχη. Μια αρρωστημένη ζήλια υποκινεί εσωτερικούς κραδασμούς και θρέφει τα θηριώδη ένστικτα. Τραγωδίες και τραγικότητες φέρνουν ανατροπές και αλλάζουν τρόπο ζωής και συμπεριφοράς. Μια περιπέτεια θαλασσινή, ένα πλοίο και ένα ναυάγιο. Ο πόλεμος του’40 φέρνει στο μέτωπο αντιμέτωπους δυο ανθρώπους άγνωστους μεταξύ τους που έχουν κάτι κοινό και δεν το ξέρουν. Στη γερμανική κατοχή οι δυο γυναίκες έχουν σημαντικό ρόλο στην αντίσταση. Και τέλος, η δοκιμασία, η αχαριστία και η τραγική αποκάλυψη. Θα επέλθει τελικά η κάθαρση; Όλα αυτά σε μια ζωντανή διαλεκτική γλώσσα όπου η εικόνα συνδιαλέγεται με τον ήχο των λέξεων και δραματουργεί…

Βιογραφικό: Anna Takaki γεννήθηκε και μεγάλωσε στο ορεινό χωριό της Ζήρου και διαμένει στη Σητεία. Η πρώτη της επαφή με την συγγραφή ήρθε το 2001 αποτυπώνοντας στο χαρτί μνήμες του παρελθόντος, προσωπικές εμπειρίες και μικρές ιστορίες του τόπου της. Το 2004 εξέδωσε την πρώτη της ποιητική συλλογή, «Χρώμα θαλασσινό» καταθέτοντας τις εμπειρίες της από τα υπερατλαντικά ταξίδια, ως συνοδός του ναυτικού συζύγου της. Από τότε μέχρι και σήμερα έχει εκδώσει άλλα 12 ποιητικά και πεζά έργα, κυρίως ηθογραφίες και αρθρογραφεί επί σειρά ετών στον τοπικό τύπο. Συμμετέχει με ποιήματά της σε ποιητικές ανθολογίες και κρητικά λευκώματα.

Η ηθογραφία της «Ο Κουμαρτζής» έχει διασκευαστεί σε θεατρική παράσταση και έχει παρουσιαστεί από τα παιδιά του1ου ΕΠΑΛ Χανίων στην Τεχνική Σχολή Αυγόρου Αμμοχώστου.

Τα περισσότερα έργα της είναι γραμμένα στην τοπική ιδιωματική γλώσσα, με την οποία μεγάλωσε και γαλουχήθηκε, αφήνοντας παρακαταθήκη ένα γλωσσικό κομμάτι του πολιτισμού μας που τείνει να αφανιστεί.

Εκδοθέντα έργα:

Χρώμα Θαλασσινό, ποίηση (αυτοέκδοση, 2004).

Αλλιώς φυσά τ’ αέρι, ποίηση (εκδ. Μουσικό Εργαστήρι Αεράκη, 2007).

Υγιέ μου, το τραγούδι της μάνας, ποίηση, (εκδ. Αμφικτιονία Ελληνισμού, 2010).

Ο Κουμαρτζής, κρητική ηθογραφία, (εκδ. Βεργίνα, 2011).

Τα σκαρφίσματα του Σηφαλιού, κρητική ηθογραφία, (εκδ. Βεργίνα, 2013).

Στσι γειτονιές του Ρώκριτου, ποίηση (αυτοέκδοση, 2013).

Μαίανδρος ο Έρωτας, ποίηση,(εκδ. Βεργίνα, 2015).

Η αναφορά μου στον Ν. Καζαντζάκη, ποίηση,

(εκδ. Ιωλκός, 2016).

Χρώμα Θαλασσινό, επανέκδοση, (εκδ.Ιωλκός, 2016).

Η κρίση θέλει τερτίπι, θεατρικό, (εκδ. Βεργίνα, 2017).

Αροδαμοί κι Αγκαραθιές, κρητικά διηγήματα, (εκδ. Σβούρα Εκδοτική, 2023).

Μια λιβελούλα στη χώρα των ελεφάντων, παραμύθι (εκδ. Σβούρα εκδοτική, 2025).