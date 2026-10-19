Στη Βουλή επαναφέρει με Επίκαιρη Ερώτηση το ζήτημα των καταστροφικών πλημμυρών και της οικονομικής εξόντωσης των παραγωγών του Οροπεδίου Λασιθίου η Βουλευτής Λασιθίου του ΠΑΣΟΚ, Κατερίνα Σπυριδάκη, καλώντας τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να δώσει πλέον συγκεκριμένες απαντήσεις για τον μηχανισμό και το χρονοδιάγραμμα αποζημιώσεων.

Η νέα κοινοβουλευτική παρέμβαση έρχεται μετά την επίσκεψη κυβερνητικού κλιμακίου στις πληγείσες περιοχές στις 5 Οκτωβρίου, κατά την οποία δόθηκε η δέσμευση ότι εντός μίας εβδομάδας θα ανακοινώνονταν συγκεκριμένα μέτρα στήριξης και θα αναζητούνταν ο κατάλληλος μηχανισμός για την αποζημίωση των πληγέντων.

Η εβδομάδα, όμως, πέρασε. Οι παραγωγοί εξακολουθούν να περιμένουν και, στο μεταξύ, νέα κακοκαιρία πλημμύρισε ξανά τον κάμπο.

Η Κατερίνα Σπυριδάκη επισημαίνει ότι η κατάσταση στο Οροπέδιο δεν μπορεί πλέον να αντιμετωπίζεται ως ένα μεμονωμένο ακραίο καιρικό φαινόμενο. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η αγροτική παραγωγή δέχεται καταστροφικό πλήγμα, παρά τις επανειλημμένες κοινοβουλευτικές προειδοποιήσεις από το 2025 για την ανάγκη αποζημιώσεων, ουσιαστικής προστασίας και αντιμετώπισης των προβλημάτων αποστράγγισης.

Όπως χαρακτηριστικά τονίζεται στην Επίκαιρη Ερώτηση, «η επόμενη καταστροφή, όμως, ήταν πιο γρήγορη από τα κυβερνητικά αντανακλαστικά και τις πολυαναμενόμενες αποζημιώσεις».

Οι διαστάσεις της φετινής καταστροφής είναι, σύμφωνα με τις τοπικές εκτιμήσεις, πρωτοφανείς. Χιλιάδες τόνοι πατάτας παρέμειναν κάτω από το νερό, με την απώλεια της παραγωγής να εκτιμάται στο 80% και τη συνολική οικονομική ζημιά να υπολογίζεται σε 13 έως 15 εκατομμύρια ευρώ. Οι συνέπειες δεν περιορίζονται στους πατατοπαραγωγούς, αλλά επεκτείνονται στους κτηνοτρόφους, στους προμηθευτές, στους επαγγελματίες και συνολικά στην οικονομική δραστηριότητα του Οροπεδίου.

«Οι άνθρωποι αυτοί έχασαν τη σοδειά τους, όχι όμως και τις υποχρεώσεις τους», υπογραμμίζεται στην Ερώτηση. Χρέη προς γεωπόνους και προμηθευτές, ασφαλιστικές εισφορές, φορολογικές υποχρεώσεις και δανειακές δόσεις εξακολουθούν να συσσωρεύονται, την ώρα που το εισόδημα μιας ολόκληρης καλλιεργητικής χρονιάς έχει χαθεί.

Παράλληλα, η Βουλευτής επαναφέρει τα σοβαρά ερωτήματα για τη λειτουργία του συστήματος αποστράγγισης, την κατάσταση των θυροφραγμάτων και τις ευθύνες του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης. Όπως επισημαίνει, το γεγονός ότι ο κάμπος πλημμυρίζει επανειλημμένα καθιστά επιτακτική την ανάγκη να διερευνηθεί η επάρκεια των υφιστάμενων υποδομών και να δοθούν επίσημες απαντήσεις για τη λειτουργία και τη συντήρησή τους.

Με τη Επίκαιρη Ερώτηση, η Κατερίνα Σπυριδάκη ζητά έναν ειδικό μηχανισμό αποζημιώσεων και Κρατικής Αρωγής, κατά το πρότυπο των ειδικών παρεμβάσεων στη Θεσσαλία, που θα ανταποκρίνεται στο πραγματικό μέγεθος της καταστροφής και δεν θα εγκλωβίζει τους παραγωγούς στις χρονοβόρες διαδικασίες και στους περιορισμούς του συνήθους πλαισίου του ΕΛΓΑ.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάγκη να μην αποκλειστούν πραγματικοί καλλιεργητές που, λόγω των ιδιαιτεροτήτων του ιδιοκτησιακού και μισθωτικού καθεστώτος της περιοχής, δεν διαθέτουν τυπικά μισθωτήρια, παρότι καλλιεργούν επί χρόνια τις εκτάσεις και έχουν υποστεί πραγματικές οικονομικές απώλειες.

Η Βουλευτής ζητά από τον Υπουργό να απαντήσει με ποιο συγκεκριμένο χρηματοδοτικό εργαλείο, με ποιους πόρους και σε ποιο χρονοδιάγραμμα θα αποζημιωθούν οι πληγέντες αγρότες και κτηνοτρόφοι, προβλέποντας άμεσες προκαταβολές και πλήρη κάλυψη των πραγματικών ζημιών.

Παράλληλα, απαιτεί να διευκρινιστεί πότε θα ενεργοποιηθεί ειδικό πλαίσιο Κρατικής Αρωγής, καθώς και ποιες πρωτοβουλίες θα αναληφθούν σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία για την αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, δανειακών δόσεων και πλειστηριασμών, ώστε οι παραγωγοί να μπορέσουν να επιβιώσουν οικονομικά και να προετοιμάσουν την επόμενη καλλιεργητική περίοδο.

Η νέα παρέμβαση θέτει πλέον την Κυβέρνηση ενώπιον δύο συγκεκριμένων υποχρεώσεων: να εξηγήσει τι απέγιναν οι δεσμεύσεις που μεταφέρθηκαν μετά την επίσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου και να παρουσιάσει έναν άμεσα εφαρμόσιμο μηχανισμό στήριξης για το Οροπέδιο Λασιθίου.

«Το 2025 προειδοποιήσαμε. Το 2026 ο κάμπος πλημμύρισε ξανά, αυτή τη φορά με καταστροφές που ξεπερνούν κάθε προηγούμενο. Και τώρα φτάσαμε στο σημείο να περιμένουμε ακόμη και την υλοποίηση των υποσχέσεων που δόθηκαν μετά την ίδια την καταστροφή.

Στις 5 Οκτωβρίου κυβερνητικό κλιμάκιο επισκέφθηκε το Οροπέδιο. Δεσμεύθηκε ότι μέσα σε μία εβδομάδα θα ανακοινώνονταν μέτρα στήριξης. Η εβδομάδα πέρασε. Οι ανακοινώσεις δεν ήρθαν. Ήρθε, όμως, νέα κακοκαιρία και ο κάμπος πλημμύρισε ξανά.

Και αναρωτιέμαι: πόσες ακόμη καταστροφές πρέπει να μεσολαβήσουν για να κινητοποιηθεί η Κυβέρνηση; Τι ακριβώς έκανε από το 2025 μέχρι σήμερα; Πόσο ακόμη θα ζητάμε από τους ίδιους ανθρώπους να κάνουν υπομονή;

Οι παραγωγοί έχασαν τη σοδειά τους, αλλά δεν έχασαν τα χρέη τους. Οι υποχρεώσεις συνεχίζουν να τρέχουν και η επόμενη καλλιεργητική περίοδος βρίσκεται ήδη σε κίνδυνο. Δεν χρειάζονται άλλη μία επίσκεψη, άλλη μία σύσκεψη ή άλλη μία υπόσχεση. Χρειάζονται χρήματα, αποζημιώσεις και πραγματική οικονομική ανάσα τώρα.

Γι’ αυτό ζητώ από τον Υπουργό να έρθει στη Βουλή και να μας πει καθαρά: Ποιο είναι το χρηματοδοτικό εργαλείο; Πότε θα δοθούν οι πρώτες προκαταβολές; Πότε θα ενεργοποιηθεί ειδικό πλαίσιο Κρατικής Αρωγής, κατά το πρότυπο της Θεσσαλίας; Και πότε θα παγώσουν οι υποχρεώσεις των ανθρώπων που έχασαν τα πάντα;

Το Οροπέδιο Λασιθίου ζητάει να μπορέσει να συνεχίσει να παράγει και να ζει. Γιατί όταν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά χάνεται η παραγωγή και η Πολιτεία εξακολουθεί να αναζητά λύσεις, δεν κινδυνεύει μόνο η επόμενη σοδειά. Κινδυνεύει το ίδιο το μέλλον ενός ολόκληρου τόπου.», δήλωσε χαρακτηριστικά κλείνοντας η Βουλευτής Λασιθίου του ΠΑΣΟΚ, Κατερίνα Σπυριδάκη.