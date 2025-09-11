Σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε ο Αγιασμός για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς στο σχολικό συγκρότημα που περιλαμβάνει το Ειδικό Δημοτικό, το Ειδικό Νηπιαγωγείο, το 4ο Δημοτικό και το 4ο Νηπιαγωγείο Αγίου Νικολάου. Μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης έδωσαν το παρών, με ευχές για μια δημιουργική και παραγωγική χρονιά. Οι διευθυντές των σχολείων τόνισαν τη σημασία της συνεργασίας, της συμπερίληψης και της καλλιέργειας αξιών, ενώ εξέφρασαν τη χαρά τους για την επιστροφή των μαθητών και την υποδοχή των νεοεισερχόμενων.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην κυκλοφοριακή αγωγή, καθώς η Τροχαία Αγίου Νικολάου μοίρασε ενημερωτικά φυλλάδια και συμβολικά δώρα στα παιδιά, προτρέποντάς τα να τηρούν βασικούς κανόνες οδικής ασφάλειας. Ο διοικητής της Τροχαίας, Πέτρος Ζερβάκης, απηύθυνε συστάσεις στους γονείς για προσεκτική και υπεύθυνη οδήγηση, τονίζοντας μεταξύ άλλων τη σημασία της ζώνης, του κράνους και του παιδικού καθίσματος. Παράλληλα, υπενθύμισε στα παιδιά να χρησιμοποιούν πάντα το πεζοδρόμιο και τις διαβάσεις, καλλιεργώντας από νωρίς σωστή κυκλοφοριακή συνείδηση.

