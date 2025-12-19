Μεγάλη ανησυχία σε ελαιοπαραγωγούς και γεωπόνους έχει προκαλέσει η εμφάνιση του εντόμου φλοιοτρίβη (Phloeotribus), που έχει προσβάλει εξασθενημένα ελαιόδεντρα. Έχει εμφανιστεί και σε αρκετές περιοχές του νομού Λασιθίου.

Επικοινωνήσαμε με το γεωπόνο του Αγίου Νικολάου Μανόλη Βιδάλη και μας μίλησε σχετικά με το σημαντικό αυτό πρόβλημα: «Επισκέφθηκα χωριά του Πάνω Μεραμπέλλου, στην Ελούντα, στον αναδασμό του Καβουσίου, αλλά και σε περιοχές του Βραχασίου και διαπίστωσα την παρουσία του εντόμου φλοιοτρίβη. Το έντομο αυτό ευδοκιμεί κυρίως σε κομμένα ξύλα από ελαιόδεντρα, αλλά και σε κλαδιά, που αφαιρούνται. Δυστυχώς τώρα διαπιστώνουμε ότι έχει προσβάλει και ελαιόδεντρα, ιδίως τα εγκαταλειμμένα, τα οποία λόγω της ανομβρίας, των νοτιάδων και της κλιματικής αλλαγής είναι εξασθενημένα.

Το έντομο αυτό δρα ανάμεσα στον φλοιό του δέντρου και στο ξύλο του και ανοίγει μικρές τρύπες. Ιδιαίτερα έντονο είδα το πρόβλημα στην περιοχή του Καβουσίου, όπου, αν εγκατασταθεί, η ζημιά μπορεί να είναι τεράστια. Είχε παρουσιαστεί ξανά στο παρελθόν, αλλά ήταν σε μεμονωμένα μόνο δένδρα, ενώ τώρα σε συστάδες.

Για την αντιμετώπισή του δεν υπάρχουν φυτοφάρμακα και η μόνη λύση είναι να κοπεί το δέντρο από το σημείο που δεν έχει προσβληθεί. Μάλιστα, αν τα κομμένα ξύλα τα πάμε στο σπίτι για το τζάκι, θα πρέπει να σκεπαστούν με νάιλον ώστε να εμποδίσουν την έξοδο του εντόμου στα άλλα γύρω δένδρα», μας ενημέρωσε ο κ. Βιδάλης.

ΛΕΩΝ.Κ.