Την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου η σχολική μας βιβλιοθήκη είχε την χαρά να φιλοξενήσει την κα Κάλλια Πατεράκη, φιλόλογο και μαμά μαθητή της Α΄τάξης σε μία δράση μεγαλόφωνης ανάγνωσης σε συνεργασία με την υπεύθυνη της βιβλιοθήκης Παγκάλου Παρασκευής. Το βιβλίο ‘Το πολυκατάστημα των Χριστουγέννων’ του συγγραφέα Μόντι Πάουελ-Τακ σε εικονογράφηση του Χουάνγκ Γκιανγκ ζωντάνεψε με την αφήγηση της καλεσμένης μας στα αγαπημένα μας πρωτάκια.

Μέσα από την επίσκεψη του ήρωα, του μικρού Ορφέα στο πιο παράξενο, μοναδικό πολυκατάστημα όπου οι πολικές αρκούδες, τα φλαμίνγκο και οι λεοπαρδάλεις μιλάνε, ανακάλυψαν τα πιο αστεία, παράξενα και διαφορετικά δώρα. Αυτά που δεν κοστίζουν χρήματα αλλά αξίζουν περισσότερο και δεν αγοράζονται . . το γέλιο, την χαρά, την ευτυχία. Ζητάνε ως αντάλλαγμα την ανθρώπινη συμμετοχή μέσα από τα αστεία, το μοίρασμα μίας ιστορίας, την αναπόληση μίας ζεστής ανάμνησης. Μία στραβή τρομπέτα, ένα παράξενο καπέλο και ένα βάζο με μυρωδιές μετατρέπουν τα Χριστούγεννα μαγικά σε μια υπέροχη οικογενειακή γιορτή γεμάτη αγάπη που ζέστανε τις καρδιές μας. Οι μαθητές/ριες άκουσαν με αμείωτο ενδιαφέρον την ιστορία απαντώντας σε ερωτήματα με αυθορμητισμό δίνοντας την δική τους αυθεντική εκδοχή στην μαγεία των Χριστουγέννων. Στη συνέχεια κατασκεύασαν φανταστικά εναλλακτικά καπέλα με διάθεση ενθουσιασμού.



Ευχαριστώ πολύ τις εκπαιδευτικούς των τμημάτων Άννα Φέτση και Μαρία Αμπαδιωτάκη για την πρόθυμη ανταπόκριση, την εκπαιδευτικό Ρούλα Ζούδα για την συνεισφορά της και την μητέρα του σχολείου μας Κάλλια Πατεράκη για τον χρόνο της, την ενεργό συμμετοχή και την προσφορά της .

Θα ακολουθήσουν και άλλες μεγαλόφωνες αναγνώσεις από γονείς σε μία προσπάθεια ενδυνάμωσης των σχέσεων οικογένειας και σχολείου με την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας μέσα από την βιβλιοθήκη μας.

Καλά Χριστούγεννα μέσα από τα αγνά μάτια των παιδιών και τον μαγικό κόσμο του βιβλίου. ..

Η υπεύθυνη της σχολικής βιβλιοθήκης

Παγκάλου Παρασκευή