Την αποδοχή σημαντικών δωρεών που ενισχύουν τόσο τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, όσο και τις υποδομές του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου ενέκρινε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο των Διασυνδεόμενων Νοσοκομείων Λασιθίου.

Οι δωρεές προέρχονται από τον Σύλλογο Φίλων Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου και το Φιλανθρωπικό Σωματείο «Φιόγκος Αγάπης» και έρχονται να επιβεβαιώσουν για ακόμη μία φορά τη διαχρονική στήριξη της τοπικής κοινωνίας προς το ΓΝΑΝ και εν γένει το δημόσιο σύστημα υγείας.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο έκανε αποδεκτή τη δωρεά του Συλλόγου Φίλων Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου την προμήθεια δύο σημαντικών μηχανημάτων. Πρόκειται για ένα ενδοσκόπιο- κυστεοσκόπιο, το οποίο θα καλύψει τις ανάγκες της Ουρολογικής Κλινικής, καθώς και μία μικροφυγόκεντρο μικροαιματοκρίτη για το Αιματολογικό Εργαστήριο. Ο εξοπλισμός αυτός αναμένεται να ενισχύσει τις διαγνωστικές και θεραπευτικές δυνατότητες του Νοσοκομείου, συμβάλλοντας στη βελτίωση της καθημερινής λειτουργίας των αντίστοιχων τμημάτων.

Ένας νέος, φιλικός χώρος για τους μικρούς ασθενείς

Ιδιαίτερης σημασίας είναι και η δωρεά του Φιλανθρωπικού Σωματείου «Φιόγκος Αγάπης», που αφορά την ανακαίνιση και τη δημιουργία ενός σύγχρονου παιδότοπου στην Παιδιατρική Κλινική του ΓΝΑΝ. Η πρωτοβουλία στοχεύει στη δημιουργία ενός πιο ευχάριστου, ασφαλούς και λειτουργικού περιβάλλοντος για τα παιδιά που νοσηλεύονται, αλλά και για τις οικογένειές τους.

Όπως αναφέρεται και στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι εργασίες θα περιλαμβάνουν τη δημιουργία θεματικής διακόσμησης στους χώρους της κλινικής, με χαρούμενες παραστάσεις εμπνευσμένες από τη φύση και τα ζώα, ώστε να δημιουργείται ένα πιο φιλικό και καθησυχαστικό περιβάλλον για τους μικρούς ασθενείς.

Παράλληλα, θα διαμορφωθεί ειδική γωνιά ζωγραφικής και δημιουργικής απασχόλησης, θα τοποθετηθούν εκπαιδευτικά και διαδραστικά παιχνίδια, ενώ θα κατασκευαστούν ειδικοί χώροι αποθήκευσης παιχνιδιών και βιβλίων, με στόχο την καλύτερη οργάνωση, την καθαριότητα και την υγιεινή του χώρου. Το έργο ολοκληρώνεται με τη δημιουργία μικρού καθιστικού για τα παιδιά και τους συνοδούς τους, προσφέροντας ένα πιο ανθρώπινο και φιλόξενο περιβάλλον κατά τη διάρκεια της νοσηλείας.

Πολύτιμη η συμβολή των δωρητών

Η αποδοχή των δωρεών εγκρίθηκε ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο των Διασυνδεόμενων Νοσοκομείων Λασιθίου, το οποίο αναγνώρισε τη σημασία των συγκεκριμένων πρωτοβουλιών, καθώς η συμβολή τους δεν περιορίζεται μόνο στην προμήθεια απαραίτητου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Αλλά επεκτείνεται και στη βελτίωση των συνθηκών νοσηλείας, ιδιαίτερα για τα παιδιά, ενισχύοντας συνολικά την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει το Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου στους κατοίκους και τους επισκέπτες της ευρύτερης περιοχής.

ΝΙΚΟΣ ΣΓΟΥΡΟΣ