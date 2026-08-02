Ο μοναδικός Νίκος Κουρκούλης, ο αγαπημένος Γρηγόρης Σαμόλης, η Θεατρική Σκηνή Ηρακλείου και χιλιάδες κιλά πατάτας μαγειρεμένα σε ξεχωριστές συνταγές αποτελούν τα βασικά συστατικά της φετινής, επετειακής 30ής Γιορτής Πατάτας, που θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 21 έως και την Κυριακή 23 Αυγούστου 2026.

Τη διοργάνωση αναλαμβάνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τζερμιάδων «Αναγέννηση», σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου και την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου.

Αναλυτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων:

Παρασκευή 21 Αυγούστου | 22:00 Κρητικό γλέντι με το συγκρότημα του Γρηγόρη Σαμόλη, στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Τζερμιάδων.

Είσοδος: 20 ευρώ. (περιλαμβάνεται πλήρες μενού)

Σάββατο 22 Αυγούστου | 22:00 Μεγάλη λαϊκή βραδιά με τον Νίκο Κουρκούλη, ενώ τη βραδιά θα ανοίξει η μοναδική Ηρώ Γεωργακάκη.

Είσοδος: 20 ευρώ.

Οι πόρτες ανοίγουν αυστηρά στις 21:00. Έναρξη προγράμματος: 22:00. ΔΕΝ θα πραγματοποιούνται κρατήσεις. Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

Κυριακή 23 Αυγούστου | 21:00 Η Θεατρική Σκηνή Ηρακλείου παρουσιάζει την παράσταση «Η Παγίδα» του Ρομπέρ Τομά.

Είσοδος ελεύθερη.