Το αληθινό παραμύθι των Χριστουγέννων συνεχίζεται την εορταστική περίοδο στο «Εργαστήρι του Αι Βασίλη» που θα φιλοξενηθεί στο κτίριο του «Ειρηνοδικείου» Αγίου Νικολάου.

Θα πραγματοποιηθούν :

-Εργαστήρια Αγιογραφίας – Ζωγραφικής για παιδιά και ενήλικες με την ζωγράφο Γωγώ Φουκάκη (28-31/12/2025 – 2-6/1/2026). Ελεύθερη Συμμετοχή

Ώρες λειτουργίας : 17:00 -20:00

-Χειροτεχνία με θέμα Α «Η Μπισκοτένια πολιτεία» με την εικαστικό Δώρα Δημητρίου (29-31/12/2025) για παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω (περιορισμένος αριθμός θέσεων).

Ώρες λειτουργίας : 11:00 -14:00

-Μουσικοκινητική κάλαντα με τις Δονήσεις των χρωμάτων (5 & 6 /1/2026) για παιδιά ηλικίας 6 ετών και άνω (περιορισμένος αριθμός θέσεων).

Ώρες λειτουργίας 11:00 – 14:00

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο τηλέφωνο του Τμήματος Πολιτισμού : 28410 – 89513.