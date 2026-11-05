Οι εβδομαδιαίες προβολές, που διοργανώνει η Λέσχη Κινηματογράφου Αγίου Νικολάου σε συνεργασία με την Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αγίου Νικολάου (Δ.Α.Ε.Α.Ν) συνεχίζονται με την βραβευμένη ταινία από το Ιράν «Που είναι το σπίτι του φίλου μου;».

Την Τρίτη 10 Νοεμβρίου στις 21:30, στο δημοτικό κινηματοθέατρο REX, προβάλλεται η ταινία που έφερε τη διεθνή αναγνώριση στον Ιρανό δημιουργό Αμπάς Κιαροστάμι. Είναι Ιρανικής παραγωγής 1987, κατάλληλη, διάρκειας 88΄ και πρωταγωνιστούν ερασιτέχνες ηθοποιοί. Στους βασικούς ρόλους δύο αδέλφια οι Μπαμπάκ και ΑχμάντΑχμαντπούρ.

Σχεδόν σαράντα χρόνια μετά από την πρώτη προβολή η ταινία, που κυκλοφορεί σε επανέκδοση, παραμένει ένα από τα πιο τρυφερά αριστουργήματα του παγκόσμιου κινηματογράφου, μια συγκινητική περιπέτεια στην οποία η αγωνία γεννιέται από κάτι τόσο απλό όσο η ανάγκη ενός παιδιού να κάνει το σωστό. Μας ταξιδεύει σε μια αραιοκατοικημένη περιοχή στο βόρειο Ιράν, με φτωχικούς οικισμούς και σπίτια που καταρρέουν. Στο σχολείο του μικρού χωριού ο αυστηρός δάσκαλος επιπλήττει τον μικρό Ρεζά και τον προειδοποιεί πως αν ξαναέρθει στην τάξη χωρίς τετράδιο θα αποβληθεί. Όμως ο συμμαθητής του, ο οκτάχρονος Αχμέντ, συνειδητοποιεί, γυρίζοντας σπίτι από το σχολείο, ότι έχει κατά λάθος πάρει μαζί του και το τετράδιο του Ρεζά. Απελπισία! Γνωρίζοντας ότι ο φίλος του θα αποβληθεί αν πάει την επόμενη μέρα χωρίς τετράδιο, αποφασίζει να βρει το σπίτι του στο γειτονικό χωριό και να του το επιστρέψει. Ο μικροσκοπικός πιτσιρίκος, με ταλαιπωρημένα ρούχα, ολοκάθαρο πρόσωπο και αγχωμένο βλέμμα, ξεκινά μόνος του με τα πόδια γιατί αισθάνεται ευθύνη. Ανεβοκατεβαίνει σιωπηλά και γρήγορα τον δρόμο, ανηφορίζει στον λόφο, φτάνει στο χωριό κι αρχίζει να ρωτά τους ντόπιους – μα κανείς δεν ξέρει να του απαντήσει…

Από την περιπλάνηση του μικρού Αχμέντ στους δρόμους και τα χωριά της ιρανικής υπαίθρου, το αθώο παιδικό βλέμμα γίνεται τρόπος να παρατηρήσουμε έναν ολόκληρο κόσμο, αφού η ταινία είναι ταυτόχρονα μια ιστορία παιδικής αποφασιστικότητας, ένα ζωντανό και αυθεντικό πορτρέτο της αγροτικής κοινωνίας του Ιράν και ένας στοχασμός πάνω στην αλληλεγγύη και την προσωπική ευθύνη.

Μέσα από τις συναντήσεις του μικρού καταγράφονται, μεταξύ ντοκιμαντέρ και μυθοπλασίας, τα ήθη, οι αρχές της εποχής και της περιοχής, η αγροτική ζωή, η φτώχεια. Αλλά και τα πρόσωπα και ο χώρος που τα περιβάλλει αποκτούν την δική τους αφηγηματική δύναμη. Αυτό που ξεκινά σαν μια απλή πράξη φιλίας εξελίσσεται σε μια περιπλάνηση μέσα στον κόσμο των ενηλίκων. Οι ερωτήσεις του Αχμέντ δεν απαντώνται ποτέ, γιατί οι μεγάλοι έχουν τα δικά τους και δεν ασχολούνται με παιδικές ερωτήσεις. Αυτό που ένα αγόρι μπορεί ν’ αντιμετωπίζει σαν θρίλερ, ένας ενήλικας το αντιμετωπίζει με αδιαφορία…

Πρώτο μέρος της επιτυχημένης τριλογίας που ακολούθησε και έφερε τον Ιρανικό κινηματογράφο στο διεθνές προσκήνιο. Με λιτή σκηνοθεσία, ανάμεσα στον ρεαλισμό και την παραβολή, η ταινία που βραβεύτηκε σε διεθνή φεστιβάλ παραμένει μια γλυκιά υπενθύμιση της δύναμης της παιδικής αθωότητας.

Περισσότερες πληροφορίες για την ταινία, αφίσες, φωτογραφίες, trailer, συνεντεύξεις, πρόγραμμα προβολών στην ιστοσελίδα της Λέσχης Κινηματογράφου Αγίου Νικολάου.

TRAILER: https://youtu.be/XlePr7iF_QY