21η ΗΜΕΡΑ ΑΓΑΠΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2026

Η μεγάλη ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ διοργανώνεται για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά από την Ένωση Συλλόγων Γονέων Μαθητών Δήμου Αγίου Νικολάου με την υποστήριξη του Δήμου Αγίου Νικολάου.

ΚΑΛΟΥΜΕ φορείς, συλλόγους και συμπολίτες που επιθυμούν να συμμετάσχουν και να ενισχύσουν τον «ΚΟΥΜΠΑΡΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ» με την παρουσία τους και την προσφορά τους να δηλώσουν συμμετοχή: [email protected]

[email protected]

Ένωση Συλλόγων Γονέων Μαθητών Δήμου Αγ. Νικολάου

Πληροφορίες στα τηλέφωνα:

