Ανάβαση στην κορυφή του Αφέντη, Εσταυρωμένος της Θρυπτής στα 1476μ. θα πραγματοποιήσει ο Ορειβατικός Σύλλογος Αγίου Νικολάου την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025, ανήμερα της γιορτής του. Η πεζοπορία θα ξεκινήσει από τον οικισμό της Θρυπτής στα 860μ, απ’ όπου θα περπατήσουμε από μονοπάτι ως την κορυφή. Η ανάβαση είναι αρκετά κοπιαστική, αλλά αξίζει τον κόπο, καθώς προσφέρει ωραία θέα και στα δυο πελάγη και τη γύρω περιοχή. Θα επιστρέψουμε στην αφετηρία από χωματόδρομο και θα φάμε ένα μεζεδάκι στην ταβέρνα του οικισμού.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ: Ορειβατικά μποτάκια, μπατόν, αντιανεμικό αδιάβροχο, νερό και σνακ.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: από Άγιο Νικόλαο, οδός Καραμανλή 24 (στο παρκινγκ του ΣΜ Βασιλόπουλος) στις 8:00 το πρωί. Η μεταφορά μας θα γίνει με ιδιωτικά ΙΧ. Όσοι επιβιβαστούν σε όχημα παρακαλούνται να δώσουν 8€ στον οδηγό. Αυτοί που θα προτιμήσουν να έρθουν από αλλού παρακαλούνται να είναι στο Κάτω Χωριό στο σημείο έναρξης του επαρχιακού δρόμου προς Θρυπτή στις 8.30.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 4 ώρες

ΑΠΟΣΤΑΣΗ: 11χλμ

Υ. Δ.: 670 μ.

ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ:1+

ΑΡΧΗΓΟΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΕΤΟΧΗΣ: Παναγιώτης Ευδαίμων (τηλ.6979687576)