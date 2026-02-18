Το διαβάζαμε, το ακούγαμε αλλά δεν θέλαμε να το πιστέψουμε. Φαίνεται πως δυστυχώς, οδηγούμαστε στην αναστολή λειτουργίας της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, με το χρόνο να μετρά αντίστροφα. Πρόσφατα το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων ΓΝΑΝ έστειλε στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας έγγραφο με αίτημα να διασφαλιστεί η συνέχιση λειτουργίας της ΜΕΘ του ΓΝΑΝ μετά την 1 Μαρτίου 2026 και για το θέμα αυτό μίλησε στην ΑΝΑΤΟΛΗ ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του ΓΝΑΝ Γιώργος Μανουσάκης, αναφέρθηκε στην κατάσταση που επικρατεί, για τις ευθύνες, τις ελλείψεις και το σημαντικό πλήγμα που θα αποτελέσει το κλείσιμο της ΜΕΘ.

Όπως επισήμανε, από το Μάρτιο, η ΜΕΘ θα μείνει με δύο ιατρούς καθώς ο κ. Μασούντ Χάνι είναι ήδη σε παράταση συνταξιοδότησης και έχει αποφασίσει να αποχωρήσει. Υπογράμμισε ότι η κατάσταση αυτή ήταν γνωστή στη Διοίκηση της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης και στο Υπουργείο Υγείας, εδώ και 2,5 χρόνια, αλλά παρ’ όλα αυτά δεν έχουν δώσει κάποια λύση.

Εξήγησε ότι ο Σύλλογος είχε ζητήσει συνάντηση με το Διοικητή της 7Ης ΥΠΕ από τις 15 Δεκεμβρίου και τελικά ορίστηκε το ραντεβού για τις 2 Μαρτίου. Τότε όμως, όπως υπογραμμίζει ο κ. Μανουσάκης, θα είναι αργά καθώς θα έχουν βγει οι εφημερίες της ΜΕΘ για τον μήνα αυτό και αν δεν έχουν καλυφθεί όλες τότε είναι δεδομένο το κλείσιμο της.

Ο κ. Μανουσάκης ανέφερε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου χθες πήρε απόφαση και ζητά την προκήρυξη δύο θέσεων ιατρών, αλλά η προκήρυξη θα αργήσει. Ακόμη και αν υπάρχει ενδιαφέρον και προκηρυχτούν οι θέσεις, για να έρθει ιατρός να πιάσει δουλειά συνήθως πρόκειται για διαδικασία 5-6 μηνών. Υπογράμμισε ότι από την πλευρά της ΥΠΕ δεν υπήρχε ενδιαφέρον και αποφάσισαν να απευθυνθούν στο υπουργείο με σχετική επιστολή.

Ευθύνες

Ο κ. Μανουσάκης θεωρεί ότι υπάρχει πολιτική απόφαση, να κλείσει η ΜΕΘ του ΓΝΑΝ. Από ‘κεί κι έπειτα, θεωρεί ότι ευθύνη έχει και ο κυβερνητικός Βουλευτής κ. Γιάννης Πλακιωτάκης, που γνωρίζει το θέμα. Σημείωσε ότι τόσο ο κ. Πλακιωτάκης, όσο και ο κ. Παπαβασιλείου στην κοπή πίτας της ΝΔ, παρουσίασαν μια εντελώς διαφορετική εικόνα για την κατάσταση του Νοσοκομείου, ενώ στην πραγματικότητα εκκρεμεί ένα τόσο σημαντικό ζήτημα όπως η λειτουργία της ΜΕΘ. Σχολίασε ότι η αναστολή λειτουργίας της ΜΕΘ αποτελεί ένα κρίσιμο ζήτημα, που συνδέεται με την κυβερνητική πολιτική. Σημείωσε ότι από το Υπουργείο δεν έχουν δει κανένα ενδιαφέρον γι’ αυτό το θέμα, ενώ έχουν ζητήσει συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας, χωρίς όμως να δουν ανταπόκριση στο αίτημά τους.

Έκκληση

Ο κ. Μανουσάκης δεν παρέλειψε να απευθύνει έκκληση σε όλους τους τοπικούς φορείς Δήμο, Περιφέρεια, Βουλευτές, εργατικά σωματεία και θεσμικούς φορείς ώστε να υπάρξει κινητοποίηση, για να αποφευχθεί το κλείσιμο της ΜΕΘ, καθώς θα αποτελέσει ένα δραματικό και εφιαλτικό σενάριο για όλο το Νομό Λασιθίου.

Από την ΜΕΘ του ΓΝΑΝ εξυπηρετείται όλος ο Νομός Λασιθίου, και σε περίπτωση που κλείσει, ο όγκος των ασθενών, θα μεταφέρεται στα νοσοκομεία του Ηρακλείου. Τόνισε ότι θα πρέπει όλοι να στρέψουν το ενδιαφέρον στη ΜΕΘ και γενικότερα στο Νοσοκομείο πιέζοντας να βρεθεί μια ουσιαστική λύση.

Εάν -συνέχισε- η ΜΕΘ κλείσει, δεν θα μπορούν να μπαίνουν δύσκολα χειρουργεία που στην πορεία ενδεχομένως να χρειάζονται ΜΕΘ, θα έχει θέμα στην παθολογική κλινική, θα δημιουργηθεί πρόβλημα στο ΤΕΠ, όπου όταν δεν εφημερεύει αναισθησιολόγος, κατεβαίνουν οι ιατροί της ΜΕΘ. Επιπλέον στην Μονάδα Τεχνητού Νεφρού που βοηθά βεβαρημένες περιπτώσεις ασθενών θα δημιουργηθεί αντικειμενική δυσκολία καθώς αρκετά συχνά αυτοί οι ασθενείς χρειάζονται την βοήθεια της ΜΕΘ.

Υπογράμμισε ότι το κλείσιμο της ΜΕΘ θα είναι ένα τεράστιο πισωγύρισμα για όλο το Νοσοκομείο και για την δημόσια υγεία του Λασιθίου και γενικότερα της Κρήτης.

Σημαντική ενίσχυση

Ένα ευχάριστο νέο αποτελεί το γεγονός ότι πλέον θα καλυφθεί το κενό της χειρουργικής κλινικής, που υπήρχε εδώ και δύο χρόνια. Η ιατρός είχε εκδηλώσει το ενδιαφέρον της, ενώ έπειτα από σχετικές παρεμβάσεις και πιέσεις υπογράφηκε η απόφαση πρόσληψης. Αυτό σημαίνει πως, εάν δεν προκύψουν άλλα ζητήματα, πλέον δεν θα μένει ακάλυπτη σε εφημερίες η κλινική.

Ερωτηθείς ο κ. Μανουσάκης ποιες είναι οι ελλείψεις που υπάρχουν αυτή την στιγμή στο νοσοκομείο απάντησε ότι φαίνεται πως θα λυθεί το πρόβλημα με τις εφημερίες της χειρουργικής. Προσωρινά έχει λυθεί και με την καρδιολογική. Μεγάλο κενό όμως υπάρχει στους αναισθησιολόγους και στους ακτινολόγους. Ωστόσο ελλείψεις υπάρχουν και στο νοσηλευτικό προσωπικό, στο διοικητικό και στην καθαριότητα. Υπογράμμισε ότι ο αριθμός των εργαζομένων του Νοσοκομείου έχει μειωθεί κατά 8%, τα τελευταία 3 χρόνια.

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ