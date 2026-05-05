Ρωτήσαμε χθες τον Δήμαρχο Αγίου Νικολάου κ. Μανόλη Μενεγάκη, αν η δημοτική αρχή σκοπεύει να εφαρμόσει μέσα στο καλοκαίρι περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας για τα οχήματα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το οξύ κυκλοφοριακό πρόβλημα μέσα στην πόλη. Το ζήτημα προβληματίζει ήδη, από το ξεκίνημα της τουριστικής περιόδου, προοιωνίζοντας ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι, από την άποψη των κυκλοφοριακών συνθηκών που θα επικρατήσουν.

Ο κ. Μενεγάκης είπε στην ΑΝΑΤΟΛΗ ότι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για εφαρμογή εποχικών περιοριστικών μέτρων («Δακτυλίου») στο κέντρο της πόλεως είναι σε ισχύ και μπορεί να ενεργοποιηθεί όποτε κριθεί σκόπιμο.

Ο Δήμαρχος όμως εξήγησε ότι δεν αποκλείεται να ενεργοποιηθεί η πεζοδρόμηση της κεντρικής πλατείας Ελ. Βενιζέλου, αφού προηγηθεί η μεταφορά της πιάτσας των ταξί, από την πλατεία σε θέση που αποφασίστηκε απέναντι από την είσοδο της Μαρίνας Αγίου Νικολάου.

«Μπορούμε πιθανότατα να υλοποιήσουμε την πεζοδρόμηση της πλατείας Ελ. Βενιζέλου. Είμαστε τώρα στη φάση οριστικοποίησης της νέας πιάτσας Ταξί. Πρέπει να διευθετηθεί το θέμα αυτό για να μπορέσει να υλοποιηθεί η πεζοδρόμηση και να έχουμε στη διάθεση των πεζών αυτό το τμήμα του κέντρου της πόλεως, αυτό το καλοκαίρι! Η πεζοδρόμηση της πλατείας δεν απαιτεί οχλούσες εργασίες. Μπορεί να γίνει με εφαρμογή απαγορευτικών μέτρων και σήμανση και σε μεταγενέστερο χρόνο να γίνουν έργα ανάπλασης. Δεν είναι αναγκαίο να προηγηθεί ανάπλαση για να εφαρμόσεις την πεζοδρόμηση.

Για να υλοποιηθεί χρειάζεται να γίνει σωστά η μετακίνηση της πιάτσας των Ταξί. Αυτό προβλέπεται αρχικά στην κυκλοφοριακή μελέτη της πεζοδρόμησης. Όταν αυτό είναι εγκεκριμένο και σωστά φτιαγμένο, θα εκτελεστεί. Απαιτείται σχετική τεχνική έκθεση, η οποία θα προσδιορίζει ακριβώς τη θέση και τη λειτουργία. Αυτό το επεξεργάζεται η Τεχνική Υπηρεσία αυτό το διάστημα», είπε δήμαρχος.

