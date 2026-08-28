Ο Ενιαίος Αγροτικός Σύλλογος Ιεράπετρας καλεί τα μέλη του σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Δευτέρα 7 Σεπτέμβριου 2026 και ώρα 19:30, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας.

Θέματα προς συζήτηση:

1) Έλλειψη νερού & καθυστερήσεις στην προσαγωγό Διώρυγα Φράγματος Μπραμιανών

2) ΕΦΚΑ εργατών γης

3) Μεταφορικό Ισοδύναμο για την Κρήτη

4) Προκήρυξη εκλογών

Παρακαλούνται όλοι οι αγρότες να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Το αίτημα αναφέρεται για την Δευτέρα 7 Σεπτέμβριου 2026 και ώρα 19:30 – 23:30.

Με εκτίμηση,

Εκ του ΔΣ

Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας

Γαϊτάνης Ιωάννης Βιαννιτάκης Μιχαήλ