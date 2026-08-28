Ο Αθλητικός Όμιλος «ΛΑΤΩ» Αγίου Νικολάου βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη συνολική αναβάθμιση του Τμήματος Σκακιού και την επίσημη έναρξη των εγγραφών για τη νέα περίοδο.

Με ένα φιλόδοξο στρατηγικό πλάνο, ο όμιλος μετατρέπεται από έναν παραδοσιακό σύλλογο σε μια οργανωμένη, σύγχρονη Ακαδημία Σκακιού με έντονη κοινωνική δράση.

Βασική Φιλοσοφία και Στρατηγικοί Πυλώνες

Στόχος είναι ο Α.Ο. ΛΑΤΩ να εξελιχθεί σε μία σύγχρονη ακαδημία εκπαίδευσης σκακιού, που θα αναπτύσσει τόσο αρχάριους όσο και αθλητές υψηλού αγωνιστικού επιπέδου. Η λειτουργία της Ακαδημίας βασίζεται σε τρεις κεντρικούς πυλώνες:

Ακαδημία Παιδιών & Αρχαρίων:

– Δημιουργία τμημάτων αυστηρά ανά επίπεδο (Αρχάριοι – Μεσαίο – Προχωρημένοι).

– Συστηματική διδασκαλία βασικών αρχών, τακτικής και φινάλε.

– Διοργάνωση τουλάχιστον 1 εσωτερικού τουρνουά (Rapid ή Standard) κάθε μήνα με αναλυτική σχολιασμένη ανάλυση των παρτίδων.

Αγωνιστική Προπόνηση Υψηλού Επιπέδου:

– Εξατομικευμένα ανοίγματα και ρεπερτόρια για τους προχωρημένους αθλητές.

– Παροχή εξειδικευμένου υλικού σε μορφή PGN, βιβλία και ασκήσεις.

– Στοχευμένη προετοιμασία αντιπάλων για Πανελλήνια και Ομαδικά Πρωταθλήματα.

– Προπόνηση σε υπολογισμό, οπτικοποίηση, διαχείριση χρόνου και φινάλε.

Ψηφιακή Εκπαίδευση & Τεχνολογία:

– Χρήση των πλατφορμών Lichess και Chess.com Classrooms για αναλογία εργασιών στο σπίτι, puzzles, συνεχή παρακολούθηση της προόδου, online προετοιμασία και εξ αποστάσεως ανάλυση παρτίδων.

Υψηλού Επιπέδου Προπονητική Ομάδα

Το προπονητικό δυναμικό του Α.Ο. ΛΑΤΩ στελεχώνεται από κορυφαίους επαγγελματίες του χώρου:

IM Dusan Radovanovic – Διεθνής Μετρ (International Master)

Με FIDE rating 2280, ο IM Dusan Radovanovic είναι ένας καταξιωμένος προπονητής με τεράστια εμπειρία στην ανάδειξη ταλέντων και Εθνικών Πρωταθλητών Νέων σε πολλές χώρες (Σερβία, Κροατία, Αυστραλία, ΗΠΑ). Έχει διατελέσει Αρχιπροπονητής σε μεγάλες σκακιστικές ακαδημίες και βοηθός του ομοσπονδιακού προπονητή της Σερβίας.

WFM Stefana Milutinovic – Διεθνής Μετρ Γυναικών (Woman FIDE Master)

13 φορές Πρωταθλήτρια Νεανίδων Σερβίας και Πρωταθλήτρια Ευρώπης U10. Η Stefana διαθέτει πολυετή εμπειρία στη διδασκαλία σκακιού σε παιδιά και εφήβους, ενώ παράλληλα διατελεί Υπεύθυνη Τύπου & Social Media της Ευρωπαϊκής Σκακιστικής Ένωσης (ECU) και Γενική Διευθύντρια ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων.

Εβίτα Στρατήγη – Προπονήτρια Υποδομών & Νέων Ταλέντων

Μια σπουδαία σκακίστρια με σημαντικές επιτυχίες στο βιογραφικό της, η οποία αναλαμβάνει τον συντονισμό και τη διδασκαλία των τμημάτων για τα νεότερα ταλέντα και παιδιά ηλικίας κάτω των 7 ετών και τα τμήματα της Ελούντας.

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν στον Άγιο Νικόλαο την Δευτέρα 31 Αυγούστου με την πρώτη εβδομάδα να είναι μια εβδομάδα γνωριμίας των προπονητών με παλιούς και νέους μαθητές-αθλητές.

Στην Ελούντα τα μαθήματα θα γίνονται κάθε Τετάρτη στον χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου και ώρες 5.00 μ.μ.-6.30 μ.μ. για νέους μαθητές και 6.30 μ.μ. με 8.00 μ.μ. για παλιούς μαθητές

Επίσης μαθήματα θα ξεκινήσουν σε Νεάπολη και Κριτσά μετά τις 14 Σεπτεμβρίου.

Για πληροφορίες αναφορικά με μαθήματα ή δράσεις του σκακιστικού τμήματος μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 6944 825368, ή στο email [email protected] ή στο Facebook LATO CHESS.